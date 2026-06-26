SUPER EIGHTの大倉忠義がジュニアのプロデュースに挑む姿を追った新ドキュメンタリーシリーズ『POTENTIAL 大倉忠義』（読み：ポテンシャル）の配信が決定した。

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第1話・第2話は7月16日にNetflixで国内および世界配信、Prime Videoで国内配信を開始。今後、継続的な配信が予定されている。

大倉はSUPER EIGHTのメンバーとして、アイドルならではのライブ演出に携わってきた。2018年からは関西ジュニアのプロデュースを手がけ、個性豊かな才能をデビューへと導いてきたほか、2025年からはジュニア全体のプロデュースを本格化させている。

本作で大倉は、ジュニアたちに磨きをかける3つのステージを用意。事務所の伝統を受け継ぐロングラン公演『ジュニアShowcase 2025 新星 -SHINSEI-』（2025年12月9日～28日）、世代交代した関西ジュニアの真価が試される『関西ジュニアあけおめコンサート2026 A HAPPY NEW ERA PARTY』（1月3日～5日）、ACEes、KEY TO LIT、B&ZAIをはじめジュニア総勢77名が一堂に集まる『ジュニア STAR to FESTIVAL 2026』（1月29日～2月1日）が舞台となる。ジュニアたちが主役となる公演の数々に、大倉は「磨かれますし、垢抜けますしね。“こんなかっこよくなるんや”と思いますもん」と期待を寄せている。

7月16日の配信回は各話1時間超えのボリュームで、公演の舞台裏に独占密着。デビューを目指して仲間として助け合い、時にはライバルとして切磋琢磨するジュニアたちの素顔が明らかになるほか、独占インタビューも収録。「デビューしてファンの方を喜ばせたい」「負けたくない」「悔しい」と、練習場でジュニアたちの本音が語られる。

番組の取材中、大倉は「アイツらにはあんまり言っていないんですけど……絶対デビューさせたい」と熱い思いを語っている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）