オリエンタルランドは、「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」を7月2日から9月14日まで開催する。

2年目となる今回のイベントでは、「ガジェットのゴーコースター」「スプラッシュ・マウンテン“もっと！びしょ濡れMAX”」「ベイマックスのハッピーライド」などのアトラクションを夏限定仕様とする。

東京ディズニーシーでは、自動運転のウォータービークルに水しぶきを追加した「アクアトピア“びしょ濡れ”バージョン」や、メディテレーニアンハーバーのピアッツァ・トポリーノで大量の水を噴き上げる「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」などを実施する。なお、「アクアトピア」は9月14日でクローズする。

東京ディズニーランドでは、ベイマックスとMrs. GREEN APPLEのロゴを組み合わせたコラボレーショングッズや、アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」と連動して光るペンライト、コラボドリンクを7月1日から販売する。両パークの飲食施設では、シェイブアイスやローストビーフ丼、ティラミス風や桃とレモンのグラニータ、カレー味の冷やしうどんなど、夏の期間に提供するメニューを用意する。

東京ディズニーランドホテルでは、ラリープログラム「東京ディズニーランドホテル・サマーアドベンチャー！」を、ディズニーアンバサダーホテルでは、“夏の恵みの豊作をお祝いするフェスティバル”をテーマにした「トロピカルサマーフェスティバル」を展開し、プールやレストランと連動した企画を実施する。

期間中は、午後3時から入園できる「アフター3サマーパスポート」と午後5時から入園できる「アフター5サマーパスポート」を毎日利用可能とするほか、開園から入園し午前11時以降に両パークを行き来できる期間限定の「1デーパークホッパーパスポート」を設定する。