千秋庵製菓は、「生ノースマン」の直営取扱店舗を7月1日から拡大する。

札幌市東区東雁来の工場を取得し、5月から段階的に稼働を開始している。ノースマン専用の新工場として生産体制を強化する。

単品の取扱店舗は本店、丸井今井店、さっぽろ東急店、イオン札幌手稲駅前店、ホクレンショップ49条店、アリオ札幌店、ダイイチ白石神社前店、サンピアザ店、東光ストア平岡店、イオン札幌麻生店、新千歳空港店に拡大する。4個入りは本店、新千歳空港店、ノースマン大丸札幌店、ノースマンJR東京駅店で取り扱う。

取扱店舗拡大を記念し、同日から丸井今井店、さっぽろ東急店、イオン札幌手稲駅前店、ホクレンショップ49条店、ダイイチ白石神社前店、東光ストア平岡店、イオン札幌麻生店の7店舗で、「生ノースマン」を含む税込1,500円以上の購入者に数量限定で、「生ノースマン オリジナルクリアファイル」をプレゼントする。

千秋庵製菓では、2022年10月の「ノースマン」のリブランディングを実施。商品のアップデートやパッケージのリニューアルとともに、「生ノースマン」を発売した。「生ノースマン」の販売個数は900万個を突破。2026年6月期の売上高は、2021年9月期を比べて約3倍となる約26億円に拡大しており、新工場の稼働で今後の拡大に対応する体制を整える。