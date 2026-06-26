◇ナ・リーグ フィリーズ10−5ナショナルズ（2026年6月25日 ワシントンDC）

フィリーズは25日（日本時間26日）、敵地でのナショナルズ戦に勝利。3試合続けて9回に得点し3連勝を飾った。

5−5で迎えた9回、先頭・シュワバーが中前打を放ってチャンスメイクすると、次打者・ハーパーの18号2ランで勝ち越しに成功。その後、ヒルの2戦連発となる6号2ランなどで3点を加え、9回だけで一気に5点を奪い、試合を決めた。

チームは23日（同24日）のカード2戦目も6−8で迎えた9回2死からターナーの中前打、次打者・マーシュの2ランで同点。ハーパー、ヒルも連打で続くと、ストットの3ランで勝ち越しに成功。2四球を含む10者連続出塁の猛攻で一気に8点を奪って試合をひっくり返し、逆転勝ちした。

前日24日（同25日）のカード3戦目も3−4と1点を追う9回2死からシュワバーが四球を選んで出塁すると、続くヒルが継投したばかりの左腕・ラブレディの直球を捉え、右翼スタンドに逆転2ラン。土壇場で試合をひっくり返した。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、3試合続けて9回に決勝本塁打を放ったのはMLB史上初めての快挙という。

3試合続けて9回の得点で勝利をつかむミラクルを見せ、45勝36敗、貯金9でシーズンを折り返した。