日本代表は2位で決勝Tへ！ ラウンド32でブラジルと対戦…オランダが首位通過／W杯F組最終結果
FIFAワールドカップ・グループF第3節（最終節）が現地時間25日に行われた。
引き分け以上で2位以内が確定する状況だった日本代表は後半立ち上がりの56分に菅原由勢、上田綺世、堂安律が絡んだ巧みな連携から、相手DFラインの背後を取った前田大然がネットを揺らして先制したが、62分にアンソニー・エランガに強烈なミドルシュートを叩き込まれ同点に。75分には日本人初のワールドカップ5大会連続出場となる長友佑都をピッチに送り込んだが、勝ち越し点は奪えず1−1の引き分けに終わった。
初戦で日本と引き分けたオランダ代表は開始早々の3分にオウンゴールで先制すると、そのわずか4分後にはセットプレーからブライアン・ブロビーが追加点。後半の立ち上がりにハゼム・マストゥリに追撃の1点を許したが、62分にコーナーキックからヤン・ポール・ファン・ヘッケがネットを揺らし、3−1で勝利した。
この結果、オランダがグループ首位通過を決め、日本は2位で3大会連続の決勝トーナメント進出が決定。ラウンド32はオランダがモロッコ代表、日本がブラジル代表と対戦する。勝ち点を「4」まで積み上げたスウェーデンもグループステージ突破が確定。指揮官交代に揺れたチュニジアは3連敗で大会を去った。
グループFの最終順位と試合結果は以下の通り。
◼︎順位表
※カッコ内は（勝ち点／得失点差／得点／失点）
1位 オランダ代表（7／＋6／10／4）
2位 日本代表（5／＋4／7／3）
3位 スウェーデン代表（4／±0／7／7）
4位 チュニジア代表（0／-10／2／12）
◼︎試合結果
▼第1節
オランダ代表 2−2 日本代表
スウェーデン代表 5−1 チュニジア代表
▼第2節
オランダ代表 5−1 スウェーデン代表
日本代表 4−0 チュニジア代表
▼第3節
チュニジア代表 1−3 オランダ代表
日本代表 1−1 スウェーデン代表
引き分け以上で2位以内が確定する状況だった日本代表は後半立ち上がりの56分に菅原由勢、上田綺世、堂安律が絡んだ巧みな連携から、相手DFラインの背後を取った前田大然がネットを揺らして先制したが、62分にアンソニー・エランガに強烈なミドルシュートを叩き込まれ同点に。75分には日本人初のワールドカップ5大会連続出場となる長友佑都をピッチに送り込んだが、勝ち越し点は奪えず1−1の引き分けに終わった。
この結果、オランダがグループ首位通過を決め、日本は2位で3大会連続の決勝トーナメント進出が決定。ラウンド32はオランダがモロッコ代表、日本がブラジル代表と対戦する。勝ち点を「4」まで積み上げたスウェーデンもグループステージ突破が確定。指揮官交代に揺れたチュニジアは3連敗で大会を去った。
グループFの最終順位と試合結果は以下の通り。
◼︎順位表
※カッコ内は（勝ち点／得失点差／得点／失点）
1位 オランダ代表（7／＋6／10／4）
2位 日本代表（5／＋4／7／3）
3位 スウェーデン代表（4／±0／7／7）
4位 チュニジア代表（0／-10／2／12）
◼︎試合結果
▼第1節
オランダ代表 2−2 日本代表
スウェーデン代表 5−1 チュニジア代表
▼第2節
オランダ代表 5−1 スウェーデン代表
日本代表 4−0 チュニジア代表
▼第3節
チュニジア代表 1−3 オランダ代表
日本代表 1−1 スウェーデン代表