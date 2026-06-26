◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1―1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が25日（日本時間26日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦、日本代表（FIFAランク16位）−スウェーデン（同36位）の試合を中継するNHKに解説として出演。1−1で引き分けてF組2位で突破が決まり、決勝トーナメント1回戦（29日、日本時間30日午前2時キックオフ）でC組1位のブラジルと対戦することを受けて「これでよかった」と話した。

スウェーデン戦の前半には「俺はブラジルとはやりたくない」と本音を漏らしていた本田だが、試合後に同局・小宮山晃義アナウンサーから改めて聞かれると「終わってから言うのもずるいかもしれないけど、これでよかったんですよ」と返答。

「というのも、田中碧さんも（試合後インタビューで）言ってましたけど、こっから本当の本当のワールドカップが始まる。日本代表の今の強さでいうと予選突破って言うのは試合前にだいたいわかってましたし、ベスト32でブラジル相手に勝てるか勝てないかで全く違う結果になってしまうんでここは凄い残酷ですね」と続けた。

ブラジル戦は「今日の内容と全く関係のない試合になる」と予測し、「戦術も全く違う戦術になる。まず我慢強くいくっていうのがブラジル相手にやらないといけないことなんで、そういう意味では今日の試合の分析をし過ぎる必要もないのかなというのが僕の感想です」と話した。

スウェーデンと1−1で引き分けたことに選手たちは「納得してないと思う」としつつも、「それで良かったんです。凄いいい予選だったと思います」と1次リーグを総括した。