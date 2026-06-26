『DayDay.』海外ニュースの裏で思わず“吹き出す”出演者の声漏れる さい銭泥棒のまさかの行動に…パンサー向井が謝罪「コメントの温度感が難しくて」
日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）が26日に放送され、海外ニュースを伝える際に、出演者が思わず吹き出す事態が発生した。
【写真】距離感近くない…？話題を呼んだ秋元真夏＆パンサー向井の2ショット
この日番組では、タイで発生したさい銭泥棒のニュースを伝えた。逮捕された男の犯行の様子は防犯カメラにばっちりと収められていたが、お堂に入る前、不可解な動きを見せていた。番組では「神様に謝った後、姿を消す“身隠しの呪文”を唱えてから侵入した」という男の供述を伝えた。
コメントを求められたお笑いトリオ・パンサーの向井慧は「小学生の時に忍術が使えるって思っていた時期もありましたけど、この年齢になって、こんなことで。しかもピュアなのかと思いきや、犯罪を犯しているわけですからね。ちゃんと罪を償ってもらいたい」と真面目にコメントした。
続いてタレントで俳優の渋谷凪咲が話し始めると、スタジオから「ブブッ。クッッ」と吹き出す声が響き、渋谷も思わず動揺。続けて「神様には見られているから、悪いなと思うことはやっぱりしないでおいたほうが…」とコメントしたところで、「ブブッツ」と再度、誰かが吹き出す声が漏れた。
渋谷がコメントを終えると、パンサー向井が「コメントの温度感が難しくて…失礼いたしました」と謝罪。次のニュースに切り替わった。
【写真】距離感近くない…？話題を呼んだ秋元真夏＆パンサー向井の2ショット
この日番組では、タイで発生したさい銭泥棒のニュースを伝えた。逮捕された男の犯行の様子は防犯カメラにばっちりと収められていたが、お堂に入る前、不可解な動きを見せていた。番組では「神様に謝った後、姿を消す“身隠しの呪文”を唱えてから侵入した」という男の供述を伝えた。
続いてタレントで俳優の渋谷凪咲が話し始めると、スタジオから「ブブッ。クッッ」と吹き出す声が響き、渋谷も思わず動揺。続けて「神様には見られているから、悪いなと思うことはやっぱりしないでおいたほうが…」とコメントしたところで、「ブブッツ」と再度、誰かが吹き出す声が漏れた。
渋谷がコメントを終えると、パンサー向井が「コメントの温度感が難しくて…失礼いたしました」と謝罪。次のニュースに切り替わった。