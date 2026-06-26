26日午前11時49分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、筑西市、坂東市、それに桜川市、栃木県の栃木市と下野市、それに壬生町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

水戸市 笠間市 筑西市

坂東市 桜川市



□栃木県

栃木市 下野市 壬生町

■震度2

□茨城県

常陸大宮市 小美玉市 茨城町

城里町 大子町 土浦市

茨城古河市 石岡市 結城市

下妻市 常総市 取手市

つくば市 守谷市 行方市

つくばみらい市 八千代町 五霞町

境町



□栃木県

宇都宮市 佐野市 鹿沼市

真岡市 茂木町 野木町



□福島県

白河市



□群馬県

館林市 板倉町 千代田町

邑楽町



□埼玉県

加須市 東松山市 久喜市

滑川町 さいたま西区 さいたま北区

さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま浦和区

さいたま南区 さいたま岩槻区 川口市

春日部市 上尾市 越谷市

幸手市 宮代町 杉戸町



□千葉県

市川市 野田市 柏市

鎌ケ谷市



□東京都

東京練馬区

■震度1

□茨城県

日立市 常陸太田市 高萩市

ひたちなか市 那珂市 大洗町

東海村 龍ケ崎市 牛久市

茨城鹿嶋市 稲敷市 かすみがうら市

鉾田市 美浦村 阿見町

利根町



□栃木県

足利市 小山市 栃木さくら市

那須烏山市 益子町 市貝町

芳賀町 高根沢町 栃木那珂川町

日光市 大田原市 矢板市

那須塩原市 塩谷町



□福島県

須賀川市 棚倉町 浅川町



□群馬県

前橋市 桐生市 伊勢崎市

太田市 渋川市 みどり市

群馬明和町 大泉町 沼田市

片品村



□埼玉県

熊谷市 行田市 本庄市

羽生市 鴻巣市 深谷市

嵐山町 小川町 吉見町

ときがわ町 埼玉美里町 さいたま中央区

さいたま桜区 さいたま緑区 川越市

所沢市 狭山市 草加市

蕨市 戸田市 朝霞市

志木市 和光市 新座市

桶川市 北本市 八潮市

富士見市 三郷市 蓮田市

坂戸市 吉川市 伊奈町

埼玉三芳町 越生町 川島町

松伏町 秩父市 長瀞町



□千葉県

千葉花見川区 船橋市 松戸市

成田市 千葉佐倉市 習志野市

流山市 八千代市 我孫子市

浦安市 印西市 白井市

富里市 栄町 香取市

神崎町 芝山町



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京江東区

東京品川区 東京目黒区 東京世田谷区

東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区

東京豊島区 東京北区 東京荒川区

東京板橋区 東京足立区 東京葛飾区

東京江戸川区 武蔵野市 東京府中市

調布市 小金井市 小平市

日野市 東村山市 国分寺市

狛江市 東大和市 西東京市



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜瀬谷区 川崎中原区

川崎宮前区 相模原緑区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。