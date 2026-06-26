◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

８大会連続８度目出場の日本は１ー１で２大会ぶり１２度目出場のスウェーデンと引き分けた。日本は２位で決勝トーナメント進出を決めた。３９歳のＤＦ長友佑都は後半３０分に純白ヘアバンドを巻いてピッチに立った。日本人初の５大会連続Ｗ杯出場を果たすと会場は大盛り上がり。「４年間このためにやってきたので、本当に興奮した。やっぱりワールドカップでしか味わえないこの瞬間を、また味わうことができて、非常にうれしい」と振り返った。

長友はベースキャンプ地の米ナッシュビル入り後、日の丸と「５」が記された白の特製ヘアバンドを着用。過去のＷ杯では髪を金、赤色にしてチームのムードを高め、今回の出国時は「闘魂はちまき」を巻いて決意を示したが、ナッシュビルでの初練習では、人生初めてというヘアバンドを持ち出していた。「Ｗ杯の熱量といよいよ感が出てきたので、ちょっと気合入れて今日つけたいなと。かっこいいでしょ」と笑みを浮かべつつ、日焼け止めクリーム混じりの汗が目に入らないなどの効果を実感していた。今回のスウェーデン戦は日の丸や背番号の文字はなく無地だった。

５大会連続出場は、今大会で６大会連続の最多記録を打ち立てたアルゼンチンＦＷメッシ、ポルトガルＦＷのＣ・ロナウド、メキシコＧＫオチョア、クロアチアＭＦモドリッチに次ぐ偉業だ。３９歳２８６日の出場も、自身が持つ日本代表のＷ杯年長出場１位の記録を更新した。試合３日前の練習では「１０００％です、状態。僕が出たら一気にボルテージ上がるんで、上げさせるんで」と語っていた鉄人。試合後のインタビューでは「マンマミーア！（イタリア語で、なんてこった）」を連呼。「どこが相手だろうと勝つだけ。信じてください」とコメントしていた。