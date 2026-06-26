オランダ、チュニジアに2点差勝利！ 首位通過でラウンド32ではモロッコと激突へ
ここまで2連敗のチュニジア代表はすでにグループステージ敗退が決定している一方、1勝1分けで日本代表と勝ち点では並んでいるものの、総得点の差で首位に立っているオランダ代表が激突。オランダ代表のスタメンにはフィルジル・ファン・ダイクやフレンキー・デ・ヨング、コーディ・ガクポらが名を連ねている。
後半に入り、54分にはコーナーキックからハゼム・マストゥリが頭で合わせてチュニジア代表が1点を返したが、62分にはコーナーキックからニアでヤン・ポール・ファン・ヘッケが頭で逸らしたのが、相手DFに当たりながらネットを揺らして再びオランダ代表が2点差とした。
このまま試合は終了。この結果、勝利したオランダ代表がグループF首位で決勝トーナメントに進出し、ラウンド32ではグループCを2位で終えたモロッコ代表と対戦することになった。
【スコア】
チュニジア代表 1−3 オランダ代表
【得点者】
0−1 3分 オウンゴール（エリス・スキリ／オランダ代表）
0−2 7分 ブライアン・ブロビー（オランダ代表）
1−2 54分 ハゼム・マストゥリ（チュニジア代表）
1−3 62分 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（オランダ代表）
【動画】オランダ代表がチュニジア代表に3得点
先制はオランダ🇳🇱— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 25, 2026
クロスが相手選手に当たり
ゴールへ吸い込まれる⚽️
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早くも2点目🇳🇱— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 25, 2026
セットプレーから追加点⚽️
ファン・ダイクの折り返しにブロビーが合わせる
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1点を返す🇹🇳— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 26, 2026
チュニジアがCKから得点⚽️
マストゥーリが頭で合わせる
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再び2点差に— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 26, 2026
オランダ3点目🇳🇱
ファン・ヘッケがCKから得点
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