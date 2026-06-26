◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1―1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと対戦。1―1で引き分けてF組2位を確定させ、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は初戦（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。観客席にはNBAレジェンドがスウェーデンのユニホームを着用して観戦していた。

スウェーデンは、初戦でチュニジアに5―1の快勝を収めたが、2戦目でオランダに1―5の大敗を喫して、1次リーグ突破へ負けられない最終戦となった。日本戦のスタメンには、プレミアリーグで活躍するイサク、ヨケレス、エランガの3トップの布陣に変更した。

後半11分に前田のゴールで先制。しかし同17分、ペナルティエリア右角付近から今大会初のスタメン起用となったFWアントニー・エランガ（ニューカッスル）が左足を振り抜く豪快なミドルシュートで同点に追いついた。エランガはオランダ戦に続いて、今大会2得点目になった。1―1の引き分けで勝ち点1を獲得した。

スウェーデンメディア「Expressen」では、NBAマーベリックスで活躍して、11年にチームを優勝に導いた“レジェンド”ダーク・ノビツキー氏さんが観戦していた様子を報じた。

ノビツキーさんはスウェーデンのユニホームを着用してスタンドから観戦。しかしある一点をテープで隠していた。それはアディダスのロゴだった。ノビツキー氏はキャリアを通してナイキと専属契約を結んでおり、ナイキとの関係は非常に深い。現地メディアでは「おそらくこれが、彼がアディダスのロゴが入った写真に写りたくなかった理由だろう」と報じた。