◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫの日本ースウェーデン戦の生中継解説に登場。オランダ戦、チュニジア戦に続き、“神解説”をさく裂させた。

◆スウェーデン戦の本田語録

▽キックオフ３０分前にスタートの直前番組にピッチ上のセンターサークルから登場「皆さん、落ち着いてるように見えますけどね。予選突破は、ほぼ１００％決まってるので、リラックスしてるように見えます。スウェーデンの方が体でかいし、迫力があるんで、やっぱ、上から見るのとピッチから見るのと全然違いますね。（雰囲気が）いいっすね。いや〜、ここでプレーするのいいっすね。でも、パッと見てスウェーデン人、大きいっすね。めちゃめちゃでかい」

▽「ロシア大会以来のＷ杯のピッチ、どんな感じですか？」と聞かれ「プレーしたくなってきますね。行こうかなと思いますけど、我慢します。今日はとにかく勝つ！ 以上！」

▽チュニジア戦から３人を変更したスタメンに「堂安（律）さんを前にしてきましたね。試合が始まってみないとなんとも言えないですけど、右サイドからの攻撃は多くなるんじゃないかなと想像してます。試合運びとしては、しっかり守備から入りながら右から攻めていく。左は速い選手がいるんで、右でつくって左で仕留めるってことができると理想なんじゃないか。菅原（由勢）さんがスタメンで、まだこのポジションでやってないんで、どう影響してくるのか。スウェーデンは絶対、カウンターをしかけてくると思うんで、このカウンターが非常に怖いんで、スリーバック含めて、しっかりカウンターを防げるかどうかですね」

▽試合序盤から前線にロングボールを蹴り込んでくるスウェーデンの戦い方に「想定内と言えば、想定内。でも『戦術ロングボール』みたいになってるやん。なんかな〜。戦い方がウザい。３―４―３のミラーゲームみたいになっている。でも、今日のスウェーデンで怖いのはロングボールとカウンターだけ」

▽序盤に田中碧がファウルを取られると「なんでやねん！ 田中碧さんもないって言ってるやん！ ないてー！ ショルダーとショルダー（肩と肩が当たっただけ）」

▽前半３０分の時点で１位通過を争うオランダがチュニジアを２―０とリードしているとの知らせに「これはもう（決勝Ｔ初戦は）ブラジルっすよ。ウチは３―０で勝って得失点（差）で並ぶ？ ４点取らないと（上回らない）。何度も言うけど、選手はどことやってもと言うけど、俺は『マジか？ ブラジルか！』って思うわけですよ。ブラジルとやるのは仕方ないけど、避けれるなら避けたいと思う」

▽前半３５分過ぎの板倉滉から谷口彰悟への交代に「多分、最初から分かってたけど（板倉が）行けるかと思ったら行けへんかったと言うことかな？ ちょっとでも違和感あったら言えよってことだったかも分からんけど。僕はもう１位突破は難しいと思ってるんで。ケガ人がちょっと多い。僕はもう次の戦いを見てるんで、ちょっと不安ですね。ケガ人出たら、メンバー追加できるんですか？ （大会に入ってからはだめですねとの答えに）厳しいな〜。ちょっと選手が少ない」」

▽０―０で迎えた前半終了間際にスウェーデンのヨケレスがシュートを狙うと「アブね〜！ シュートモーションに入ると雰囲気出ますね。めっちゃ、アブいって！ （前半終了のホイッスルに）最後の２、３分、疲れましたね。危なかった」

▽後半、田中碧の足に「ソックスめっちゃ破けてません？ （ピッチリポーターの柿谷曜一朗さんのふくらはぎの圧をなくすためとの説明に）ウソやろ？ ファッションやろ？ え〜、開きすぎや、にしても…」

▽後半１０分の前田大然の先制ゴールに「いや〜！ 来た〜！ マリオとルイージも喜んでる」上田綺世のパスに「これ！ このワンタッチや！」さらにパスを受けた堂安律のラストパスに「そして、ここでワンタッチ！ ２回連続ワンタッチですよ。上田さんのオシャレな落とし、前田さんもいいトラップでしたね。前田さんの動きも明らかに変わってましたからね。そこは効きましたね」

▽先制ゴール直後に「僕、携帯を横に置いてるんですけど、外国の知り合いからめっちゃ『おめでとう！』のメッセージがくるんですよ。めっちゃ外国人も日本を応援してるんですよ」

▽後半、スウェーデンの同点ゴールが決まると「なんにもやってなかったんですけどね、こいつ。これだけやん。これだけでやられるのがサッカーなんやわ。オシャレワンツーからの裏抜け」

▽後半、ついに長友佑都が投入されると「マジで！？ 佑都と誰？ ＯＫ、ＯＫ！。佑都より俺の方が緊張してるかも知れない。佑都は（Ｗ杯５大会）全部、ピッチに立ってるからね。伊東（純也）さんが崩してクロスを入れたら、佑都はめっちゃ上がると思う。佑都はウイングバックで出てるんで、守備の安定とエランガを抑えられるかが試される。途中から入った選手が流れを変えないと。それが大前提でしょ」

▽同点で迎えた後半のアディショナルタイム７分という長さに「この状態が続くと、７分もいらないんですよ。両方（決勝Ｔに）行けるんで」。スウェーデンの猛攻に「いや〜、７分いらん！って言うてるやん、マジで！ なぜ、こういう試合展開だとロスタイムを長く感じるんでしょう？ ２０２２年（カタール大会）といい」

▽最終盤のピンチでナイスセーブを見せたＧＫ鈴木彩艶に「（元イタリア代表ＧＫの）ブッフォンの後継者ちゃう？」

▽１―１のドローで２位通過。決勝トーナメント初戦で優勝候補・ブラジルとの激突が決まり「いや〜、ブラジル…。もうやるしかないですね。イヤとか言ってられないですね、決まった以上は。僕としてはエグいです。でも、エグい試合をなんとかものにしないといけない。次こそ、ジャイアントキリング、日本の真骨頂を見せられるかですね」

▽ブラジルの中４日に対して日本は中３日で決戦を迎えることについて「それがキツいんですね。だって、ブラジルは中４日でしょ。それはちょっとね。でも、場所がヒューストンでしょ。それはちょっとマシですね。１位だったら、またモンテレーに行くんでしょ。（ブラジル戦のキックオフが現地時間正午となることに）１２時って、早っ！ 高校生じゃないのに。中３日、ケガ人もそれなりにいそう。コンディション不良の人もいそう。ブラジルも同じような条件でしょうけど、日本代表は次が４試合目。振り返ると４８か国出てますけど、日本代表としては４試合目に勝った過去はないので。次勝たないとベスト１６には行けずに今までの記録には並べないんですけど、試合数だけで言うと４試合目には疲労が来るんですね。この調整をやると言うことなんで、ある意味では日本の新記録をかけて戦うんです。ここからがワールドカップです！」