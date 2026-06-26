1メートル75の長身レースクイーン・成沢紫音（29）が26日までに自身のインスタグラムを更新。シースルーのフレアパターンTシャツ姿を披露した。

「ハーレーのアパレルまじで可愛い フラッシュで分かりにくくなってるけどシースルーになってる」とつづり、シースルーのファイヤーパターンTシャツ姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「さすがハ−レ−！お洒落〜」「アメリカンでカッコイイね」「めちゃめちゃ素敵で可愛い」「お洒落 niceじゃん」「カッコいい！！」などの声が寄せられている。

成沢は、2019年にレースクイーンデビュー。愛称は「おんちゃん」で、長身くびれボディーから「レースアンバサダー界の富士山」とも呼ばれる。

26年度は国内トップカテゴリー「SUPER GT」で、GT300クラスに参戦するLEON RACING65号車を応援する、「LEON RACING LADY」などで活動。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル75、スリーサイズはB82・W61・H95。血液型A。趣味は格闘技観戦、特技は麻雀、ダーツ。