【台風情報】気象庁がダブル台風で全般気象解説情報発表　本州太平洋側へ接近する進路予測　梅雨前線も活発化　大雨や土砂災害に警戒呼びかけ

気象庁は26日午前11時33分、ダブル台風に関する全般気象解説情報を出した。

台風第7号は、南西諸島にかなり接近しており、27日には西日本から東日本の太平洋側に接近する見込み。

また、27日は台風8号が東日本太平洋側にかなり接近する見通し。西日本や東日本太平洋側では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒が必要だ。

東日本太平洋側を中心に、暴風やうねりを伴う高波にも注意。

気象概況

前線が、東シナ海から西日本や東日本太平洋沿岸を通って、日本の東にのびており、活動が活発となっている。

台風7号は、26日10時には沖縄県の久米島の北にあって、1時間に約20キロの速さで北北東へ進んでいる。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっているという。

台風7号は、南西諸島にかなり接近しており、今後次第に進路を東よりに変えながら速度を上げ、27日には西日本太平洋側や東日本太平洋側に接近する見込み。

また、台風8号が日本の南を北上している。台風8号は、27日には東日本太平洋側にかなり接近し、上陸する可能性もある。その後、2つの台風は、日本の東で温帯低気圧に変わるとのことだ。

台風第7号と台風第8号が持ち込む暖かく湿った空気の影響や、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、引き続き27日にかけて、前線の活動は活発で、南西諸島と西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

雨の予想

南西諸島、西日本、東日本太平洋側を中心に激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となる所があるという。

26日12時から27日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、

東北地方 100ミリ

関東甲信地方 150ミリ

東海地方 300ミリ

近畿地方 200ミリ

四国地方 200ミリ

九州北部地方 120ミリ

九州南部 120ミリ

奄美地方 120ミリ

沖縄地方 80ミリ

その後、27日12時から28日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 150ミリ

東海地方 150ミリ

近畿地方 100ミリ

風の予想

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、非常に強い風が吹くでしょう。

26日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 23メートル（35メートル）

奄美地方 23メートル（35メートル）

沖縄地方 23メートル（35メートル）

27日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 23メートル（35メートル）

関東甲信地方 25メートル（35メートル）

東海地方 25メートル（35メートル）

近畿地方 23メートル（35メートル）

四国地方 23メートル（35メートル）

波の予想

南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

26日に予想される波の高さ

九州南部 5メートル うねりを伴う

奄美地方 6メートル うねりを伴う

沖縄地方 6メートル うねりを伴う

27日に予想される波の高さ

九州南部 5メートル うねりを伴う

奄美地方 5メートル うねりを伴う

沖縄地方 5メートル うねりを伴う

関東甲信地方 6メートル うねりを伴う

東海地方 6メートル うねりを伴う

近畿地方 6メートル うねりを伴う

四国地方 5メートル うねりを伴う

防災事項

気象庁は、西日本では26日は、東日本太平洋側では27日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけた。

東日本太平洋側を中心に27日は、暴風やうねりを伴う高波に警戒が必要。

南西諸島でも26日はうねりを伴う高波に警戒が必要だという。

落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要で、気象庁は発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めるよう呼びかけている。