北中米Ｗ杯１次リーグＦ組最終戦（２５日＝日本時間２６日、米国・ダラス）で、日本代表は強豪スウェーデンに１―１のドローで終えた。

後半３０分には、日本の最年長ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が今大会で始めてピッチに立った。これでアジア史上初の５大会連続出場を果たし、Ｗ杯の出場記録も日本最多の１６に伸ばした。

ＤＡＺＮで現地解説を務めた元日本代表ＤＦ内田篤人氏は、現役時代に日本代表でともに両サイドバックで共闘した盟友のプレーを「彼の投入された意味は彼自身もしっかり理解していたし、チームに伝わったんじゃないかな」と評価した。

内田氏に対してインタビューで「魂とエネルギーをチームにささげようと思っていた」などと語っていたことを踏まえ、「（長友から）魂という言葉があったが、最後の残り時間はかなり危ないシーンもあったが、まず対人で負けない。あとは細かい部分だが、本当に何センチかの勝負なので、そこら辺はチームに入ってくれた長友さんが最後に押し返してくれたんじゃないかなと思う」と長友の仕事ぶりをたたえた。

決勝トーナメントでも、大ベテランの熱いプレーに期待だ。