【D-スタイル AV-98 イングラム2号機（再生産）】 2027年2月 発売予定 価格：4,180円

コトブキヤは、プラモデル「D-スタイル AV-98 イングラム2号機」の再生産分を2027年2月に発売する。価格は4,180円。

本商品は「機動警察パトレイバー（TV版）』」に登場するレイバー「AV-98 イングラム2号機」をD-スタイルシリーズで立体化したもの。デフォルメされたデザインながら、劇中イメージがしっかりと再現されている。

1号機より換装された頭部デザイン再現はもちろん、両肩のパトランプや各関節のグレー部分などを塗装済み仕様にて再現されている。頭部・肩部の「2」マーク等はタンポ印刷にて再現。

付属武装の「6連装リボルバーカノン」、「スタンスティック」、「90mm連装ライアットガン」が付属。さらに「イングラム2号機」だけの特典として、同スケールの「98式特型指揮車」も付属する。

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