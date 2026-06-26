TREASURE、新AL『NEW WAV』人気受け音楽番組に再出演！ラッパーユニット「HYUNHAYO」も出撃

TREASUREが、音楽番組に再出撃する。

6月26日、所属事務所YGエンターテインメントは「TREASUREが4thミニアルバム『NEW WAV』の人気を受け、収録曲で音楽番組に再び出演する」と伝えた。

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TREASUREは6月28日に放送されるSBS「人気歌謡」のステージに上がる。彼らはこの日、4thミニアルバム『NEW WAV』の収録曲『ZOOM ZOOM』と、ラッパーユニット「HYUNHAYO」の『NALLY-NA』を披露する。

（写真提供＝YGエンターテインメント）

TREASUREは6月1日に4thミニアルバム『NEW WAV』でカムバックした。今回の新譜は、YGエンターテインメント特有の正統派ヒップホップを詰め込んだアルバムで、TREASUREの第2幕の始まりを告げる作品だった。リリース後、タイトル曲『IF I』をはじめ全曲が好評を博し、収録曲『ZOOM ZOOM』のダンス動画は公開から5日で2000万回再生を突破した。

TREASUREは、新譜の人気を受けて収録曲での活動を決定した。完全体だけでなく、ユニット「HYUNHAYO」まで出撃し、さらに関心を集めるものとみられる。

YGエンターテインメント側は「『IF I』はもちろん、アルバム収録曲すべてが愛されており、それに応えるべく準備した。メンバー全員が心血を注いだステージだ」と伝えた。

（記事提供＝OSEN）

◇TREASURE プロフィール

2020年8月7日に韓国デビュー、2021年3月31日に日本デビュー。YG ENTERTAINMENTが、BLACKPINK以降約4年ぶりに披露したボーイズグループ。YG ENTERTAINMENTアーティスト初の日本出身メンバーが3名在籍している。9名のヴォーカリスト＆3名のラッパーによる12人組だったが、2022年11月に韓国人メンバー・イェダムと日本人メンバー・マシホがグループ脱退を発表。現在は10人組として活動している。