“お風呂ショット”まで…BLACKPINK・ジス、女優ヘリらと旅行を満喫「見ているだけで癒される」

BLACKPINKのジス、女優チョン・ホヨン、ヘリの“旅行ショット”が公開された。

6月25日、ヘリは自身のインスタグラムを更新し、「完璧だった私たちの初旅行」という文章とともに、数枚の写真を投稿した。

【写真】“お風呂SHOT”も…ジス、女優ヘリらと旅行満喫

公開された写真には、ジス、チョン・ホヨン、ヘリがオフの時間を満喫する姿が収められている。

なかでも注目を集めたのは、浴槽で一緒にくつろぐ姿だ。飾らない表情でカメラを見つめる3人のナチュラルな美貌が際立っている。

また、3人は登山をしたり、寺を背景に互いの写真を撮り合ったりするなど、リラックスした様子を見せた。いたずらっぽい表情と自然なポーズからは、長年の友情がそのままにじみ出ていた。

投稿を見たファンからは「親友なのは知っていたけど、旅行は初めてだなんて意外」「浴槽の写真からも仲の良さが伝わる」「見ているだけで癒される組み合わせ」「すっぴんも輝いている」などの反応が寄せられた。

（写真＝ヘリInstagram）

これに先立ち、ヘリはYouTubeコンテンツ「Hyell’s Club」で、ジス、チョン・ホヨンと定期的に会って運動し、日常を共有する親友同士だと明かしたことがある。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

◇ヘリ プロフィール

1994年6月9日生まれ。韓国・京畿道出身。2010年にGirl's Dayのメンバーとしてデビュー。2014年に軍隊体験バラエティ番組『男の中の男』の女軍編に出演し、一躍注目を集めた。その後、大ヒットドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』（2015年）の主人公に抜擢され、女優業を本格化。映画『ムルゲ 王朝の怪物』（2018年）、ドラマ『ファイティン♡ガール！〜Miss Lee〜』（2019年）、映画『私のボクサー』（2019年）などで主演を務める。2019年にYouTubeチャンネル「私はイ・ヘリ」を開設。