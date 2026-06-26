【紀ノ国屋】沖縄の果実を使用した焼肉のたれ2種を新発売、炒め物やBBQにも使える万能だれ

紀ノ国屋は、沖縄の果実を使用した「沖縄県産パイナップルの焼肉のたれ」と「シークヮーサーとカーブチーの焼肉のたれ」を発売した。

地元出身の焼肉店店主が開発したシリーズで、沖縄のフルーツにこだわり、「沖縄の味を全国へ届けたい」という店主の想いから生まれた商品。

たまねぎ、にんにく、しょうがをじっくり煮込み、野菜のコクを丁寧に引き出したしょうゆベースの濃厚だれに、沖縄フルーツの爽やかな香りを合わせた。シンプルな原材料で仕上げ、素材の味を生かしている。焼肉だけでなく、炒め物やBBQなど幅広い料理に使える万能だれとして仕上げた。

【紀ノ国屋の焼肉のたれ2種 画像はこちら】

◆紀ノ国屋 沖縄県産パイナップルの焼肉のたれ(200g)

税込842円

沖縄県産パイナップル果汁を使用した、やや甘口の味わい。肉の旨みを引き立てる自然な甘さで、焼肉やチキンソテー、炒め物、BBQにおすすめだという。

「沖縄県産パイナップルの焼肉のたれ」を使った、甘みと香りが引き立つ豚肉のソテーは、フレッシュなパイナップルの風味が肉の旨みを包み込み、食欲をそそる仕上がり。

◆紀ノ国屋 シークヮーサーとカーブチーの焼肉のたれ(200g)

税込842円

沖縄在来種の柑橘「カーブチー」と「シークヮーサー」を使用した。甘みと酸味が調和した爽やかな香りと、やや辛口のキレが特徴。豚肉･牛肉だけでなく、魚介や野菜炒めにもおすすめだという。

「シークヮーサーとカーブチーの焼肉のたれ」で仕上げた、爽やかな酸味が香る牛肉の炒め物は、柑橘のキレが脂の旨みを引き締める、食欲をそそる味わい。