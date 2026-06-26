元日向坂46メンバー、キャミワンピ姿に絶賛の声「大人っぽい」「スラッとしててスタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/06/26】元日向坂46の高本彩花が6月23日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を公開した。
【写真】27歳元日向坂「スラッとしててスタイル抜群」キャミワンピ姿
高本は「友達とコナン4DXで観た日 揺れすぎて楽しかったです！」とコメント。美しい素肌をのぞかせた黒いロングのキャミソールワンピース姿の屋外でのショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「黒コーデ大人っぽい」「スラッとしててスタイル抜群」「透き通るような美肌」「肩のラインが綺麗すぎる」「透明感レベチ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元日向坂「スラッとしててスタイル抜群」キャミワンピ姿
◆高本彩花、美肌輝くキャミワンピ姿
高本は「友達とコナン4DXで観た日 揺れすぎて楽しかったです！」とコメント。美しい素肌をのぞかせた黒いロングのキャミソールワンピース姿の屋外でのショットを公開した。
◆高本彩花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「黒コーデ大人っぽい」「スラッとしててスタイル抜群」「透き通るような美肌」「肩のラインが綺麗すぎる」「透明感レベチ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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