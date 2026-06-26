【SA-F04 FLEX ETU G2 BLDC】 発売日：7月下旬 メーカー：Specna Arms（国内販売元：LayLax） 価格：37,400円 装弾数：125発 推奨バッテリー：7.4Vリポバッテリー（T型コネクター） 種別：アサルトライフル

Specna Arms（スペクナ・アームズ）はポーランドに本拠を置くエアソフトガンメーカー。同社の電動ガンは、価格を抑えながら高性能な内部機構を標準搭載している点が特徴で、日本国内ではLayLaxが正規に取り扱っている。

今回紹介する「SA-F04 FLEX ETU G2 BLDC」（以下、SA-F04）は、FLEXシリーズの第2世代に当たるカービンモデル。希望小売価格37,400円という手頃な価格を実現しつつも、ブラシレスモーター「Dark Matter」と磁気センサー式電子トリガー「HAL ETU」を標準搭載している。箱出しの状態でも、キレのよいトリガーレスポンスを味わえるモデルだ。

ボディー素材には軽さと剛性を両立するナイロン繊維強化ポリマーを採用しており、全長も最短670mmとコンパクト。取り回しやすさとコストパフォーマンスを両立した、サバゲー向けの実戦特化型モデルに仕上げられている。

なお、弊誌では同時展開されるハイエンドモデル「Daniel Defense RIII SA-P28 PRIME BLDC Aster II」（74,800円）のレビューもお届けしている。合わせてご覧いただきたい。

取り回しやすさと拡張性を確保したM4系フォームファクター

「SA-F04」のベースとなっているのは、一目でわかるとおりM4カービン系プラットフォーム。M4カービンは米軍をはじめ、世界各国の軍や法執行機関で広く採用されているアサルトライフルで、その派生モデルは無数に存在する。

「SA-F04」はM4系のフォームファクターを踏襲しつつ、短めのM-LOKハンドガードを装備することで、取り回しやすさとアクセサリーによる拡張性を確保したモデルと言える。

全長は短めで、近接戦闘でも振り回しやすいサイズだ

レシーバー、ハンドガードともにナイロン繊維強化ポリマー製だが剛性は高い

「SA-F04 FLEX ETU G2 BLDC」はセミ／フルオートに対応する電動ガン。全長はストック短縮時670mm、最大伸長時750mm。公称重量は2,125gで、本体とマガジンの合計重量は実測2,107gと、カービンクラスとしては軽量な部類に入る。

サバゲーで1日振り回しやすいサイズと重量だ。インナーバレルは真鍮製で、内径は6.03mm、長さは229mm。M4カービン系としてはショートバレルの設定で、取り回しの軽快さに寄与している。

左側面

右側面

上面と下面

前面と背面

外装はレシーバー、ハンドガードともにナイロン繊維強化ポリマー製。金属製に比べると質感はやや落ちるものの、軽量化に大きく貢献しており、長時間携行していても疲れにくい。ハンドガードの左右と下部にはM-LOK規格のスロットを備え、左右には5スロットの20mmレールが取り付けられている。コンパクトなモデルながら、フォアグリップやライトなどを追加できる拡張性を備えているわけだ。

M-LOK規格のスロットには5スロットの20mmレールが取り付けられている

製品パッケージ

パッケージ内には本体、T型－ミニタミヤ変換アダプター、BB弾ローダー、マガジン×2、説明書類、クリーニングロッドが同梱

付属マガジンは125連スプリングマガジンが2本。バレルネジは14mm逆ネジで、市販のサイレンサーやトレーサーなどを直接装着可能だ。バッテリーは7.4Vリポバッテリーが指定されており、標準ではT型コネクター仕様となっている。T型-ミニタミヤ変換アダプターも付属しているため、ミニタミヤ端子のバッテリーも使用可能。推奨バッテリーは「EVOリポバッテリー 7.4V／1200mAh ストックパイプイン（T型コネクター）」だ。

マガジン（125発）の前面、背面、左側面、右側面

上面と下面

本体とマガジンの合計重量は実測2,107g

マガジンの重量は実測164g

電子トリガー「HAL ETU」は3点／5点バーストやプリコック設定にも対応

実際に本製品を構えてみて印象的なのは、なんといってもその軽さだ。ナイロン繊維強化ポリマー製レシーバーとハンドガードの恩恵により、フルメタルモデルに比べて明らかに軽い。樹脂製ボディーというと剛性に不安を感じる方もいるだろうが、ハンドガードとグリップを強く握ってねじっても、きしみやたわみはほとんど感じられない。全長が最短670mmとコンパクトなこともあり、バリケードの隙間から素早く銃口を出して撃つクイックショットがやりやすく、CQBフィールドでの取り回しにも優れていると感じた。

左側面のアップ

右側面のアップ。セレクターはアンビタイプ

上に回すとホップが強く、下に回すと弱くなる

ストックは6段階に調整可能

ストックは6段階で長さを調整できる。ストックレバーの前方を引き下げれば、ストック自体もスムーズに取り外せる。バッテリーケーブルの長さは適切で、ケーブルを無理にストックパイプへ押し込む必要はない。

チャージングハンドルを最後まで引くと、ダミーボルトカバーは後退位置でロックされるため、ホップ調整は容易だ。ホップダイヤルは上に回すとホップが強く、下に回すと弱くなる設定で、直感的に操作できる。

バッテリーケーブルはT型コネクター

電子トリガー「HAL ETU」は磁気センサー方式を採用しており、トリガーを引いた瞬間のレスポンスは鋭い。発射モードはフルオート、3点／5点バースト、セミオートを選択できるほか、トリガー感度、プリコック、アクティブブレーキの設定変更にも対応する。なお、ノーマル状態ではプリコックのLEVEL 1～3が推奨されている。

また、設定内容はビープ音で確認可能だ。各ビープ音の意味と操作手順を覚える必要はあるものの、専用アプリや外部機器を使わず、本体だけで細かく調整できるのは便利なポイントだと思う。

メカボックスにはV2タイプを採用し、16:1のスチールギアと8mmスライドベアリングを搭載。クイックチェンジスプリングシステムも備えており、スプリング交換による初速調整を行いやすい点もアピールポイントだ。

フロントサイトとリアサイト

工具を使わずにストックエンドのふたを開けられる

本製品ほどの集弾性を備えているのであれば、箱出しでサバゲーに投入可能

それでは実射性能をチェックしていこう。まず、トリガープルは平均0.24kgと非常に軽い。標準状態でもトリガーストロークは短めに設定されており、HAL ETUの設定により、さらに感度を高めることもできる。ただし個人的には、標準設定が最も扱いやすいと感じた。

トリガープルは平均0.24kg

トリガーストロークは短め

射撃音はセミオート時で平均89.81dBA、フルオート時で100.2dBA。ピストンの打撃音はやや大きめだが、不快な音ではない。バネ鳴りやギアノイズもほとんど気にならず、駆動系が丁寧に調整されているように感じた。

射撃音はセミオート時で平均89.81dBA、フルオート時で100.2dBA

初速は、0.25g弾の適正ホップ時で76.70m/sを記録した。運動エネルギーに換算すると約0.74Jで、6mm BB弾で約0.98Jとされる法定上限に対して十分な余裕が確保されている。ただし、フィールドによって独自の弾速規定が設けられている場合があるため、使用前に確認しておきたい。

連射速度は平均14.57 RPSと、速すぎず遅すぎない値だ。Dark Matterブラシレスモーターは高トルクと低消費電力を特徴としており、鋭いレスポンスを実現しつつ、連射速度は必要以上に高くならないバランスに仕上げられている。

0.2g BB弾使用時の初速は、最弱ホップで84.22m/s、最強ホップで76.49m/s

0.25g BB弾使用時の初速は、最弱ホップで76.78m/s、最強ホップで66.26m/s

適正ホップ時の0.25g BB弾の初速は76.70m/s

連射速度は平均14.57 RPS

弾道テストでは、0.2g弾、0.25g弾のどちらでも安定した弾道を確認できた。筆者は海外製電動ガンを購入した際、チャンバーパッキンを交換することが多いが、本製品ほどの集弾性を備えているのであれば、そのまま使用してもよいと思う。高精度を謳うTDC Magnusホップアップチャンバーについても、よほど明確な目的がないかぎり、交換する必要はないと言える。

箱出しのままゲームへ投入できる、2026年の新定番候補

【Specna Arms「SA-F04 FLEX ETU G2 BLDC」実射】

「SA-F04 FLEX ETU G2 BLDC」は、37,400円という価格で、プリコック対応の電子トリガーだけでなく、ブラシレスモーターまで搭載した、コストパフォーマンスに優れた電動ガンだ。

ナイロン繊維強化ポリマー製ボディーによる軽さとコンパクトな全長は、サバゲーにおいて大きなアドバンテージとなる。また、セミオート時の鋭いキレは、バリケード越しに対峙した際の撃ち合いでも有利に働くだろう。

高価格化が進むエアソフトガン市場において、価格を抑えながら、箱出しのままゲームへ投入できる性能を備えた本製品は、2026年の新定番となり得る1丁だ。

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