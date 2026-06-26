特別仕様車『PS』を設定

6月26日、マツダは小型オープンスポーツカー『ロードスター』（ソフトトップおよびRF）の商品改良を発表、予約受付を開始した。発売は9月上旬を予定している。

【画像】車名の由来はピュア・スポーツ！マツダ・ロードスターに特別仕様『PS』登場 全37枚

今回の商品改良で、まず注目されるのは特別仕様車『PS』の設定だ。



マツダ・ロードスターの商品改良で登場した特別仕様車『PS』。 マツダ

PSとは『ピュア・スポーツ』の略で、街中からワインディングロードまで、よりピュアにスポーツ走行を楽しみたい人の新たな選択肢となることを目指し、スポーティかつモダンなカラーコーディネートと、充実した走り装備を組み合わせたモデルだ。

ベース車両はソフトトップの『Sスペシャル』（6速MT）で、以下のような特別装備を採用している。

●ガラス製リアウインドウ付きソフトトップ（インシュレーター付き/クロス：グレー）

●レイズ社製16インチアルミホイール（ソリッドブラック塗装）

●ブレンボ社製ベンチレーテッドディスク＆ブレンボ社製対向4ピストンキャリパー（シルバー塗装）

●ビルシュタイン社製ダンパー

●エアコンルーバー加飾（外側：ブラック/内側：シルバー）

●エアコンダイヤル、エンジンスターターリング（ブラック）

街乗りも重視して『スイスイ』楽しく走れる

2021年に追加された特別仕様車『990S』では軽さを追求し、『ヒラヒラ』感を求めたクルマとしたが、このPSでは街乗りも重視して『スイスイ』楽しく走れるクルマに仕上げたという。

2019年に登場した特別仕様車『シルバートップ』以来の採用となるグレーのソフトトップは、ブラック内装との組み合わせで引き締めた印象としている。なお、ボディカラーはロードスターに設定されている全色から選べる。



2019年の特別仕様車『シルバートップ』以来の採用となるグレーのソフトトップ。 マツダ

ちなみにこのPSは特別仕様車となっているが、期間や台数限定ではないとのこと。価格は366万3000円だ。

新色『ジンクグリーンメタリック』を採用

ロードスター全般の、今回の商品改良におけるポイントも紹介しておこう。

まず、先日の『軽井沢ミーティング』でお披露目された、新色『ジンクグリーンメタリック』を採用。毎年、新たなカラーコーディネーションを提案するロードスターだが、今回は工業製品に耐久性を持たせるための防錆塗料、『ジンククロメートプライマー』の色や質感から着想を得ている。



NA型のVスペシャル以来、グリーンは歴代ロードスターに採用されてきた。 マツダ

タフさと洗練さを両立したロードスターの、ピュアでスポーティな世界観を強化する、都市でも自然でも映えるようなメタリックのグリーンだ。

また、マツダスピリットレーシング・ロードスター開発の知見を活かし、ダンパーの減衰力を下げバネ定数を上げるサスペンションのセッティングを採用。

前述のPSとRS（ソフトトップ）にはビルシュタイン製ダンパーも組み合わせ、MT車では加速応答改善制御やヒール&トウアシスト制御も採用。エンジンはレブリミット回転直前まで出力を絞らずに走行できるよう制御を変更した。

車外騒音規制対応で静音タイヤを開発

また、車外騒音規制に対応させるために静音タイヤを開発。その特性に合わせたステアリングフィールの最適化を図り、従来型と変わらないセッティングにした。

さらに、サイレンサーの大型化や吸排気系に専用レゾネーターを新設計した音質のチューニングも行い、ソフトトップモデルではインダクションサウンドエンハンサーを標準化。これらにより、車外へのノイズは下げたが、走る楽しさは変えず、車内では加速時にサウンドを楽しめるという。



音質のチューニングを行い、インダクションサウンドエンハンサーを標準化。 マツダ

価格はソフトトップが『S』（6速MT）の295万9000円から『RS』（6速MT）の374万円。RFが『RF S』（6速MT）の385万円から『RF RS』（6速MT）の436万7000円となっている。

昨年は過去最高の1万2台を販売

今回の商品改良に関する説明会では、最近のロードスター販売状況に関する振り返りもあった。

一般的にスポーツカーは発売初年度から2年目が販売のピークといわれているが、現行型の4代目（ND）ロードスターは2015年にデビューし既に12年目を迎える中で、昨年は過去最高となる1万2台という販売台数を記録した。



現行型ロードスターは12年目にして、昨年は過去最高の1万2台を販売した。 マツダ

所有者の年齢別では50歳代が約34％と一番多く、40歳代以上で全体の7割を占める。その一方で、20歳代の若年層も過去6年で2倍に増加。中でも女性の比率は年々上昇しており、この5年間で約5倍に増加している。

20歳代の女性から見たロードスターは、オシャレで軽快、運転を楽しめるクルマであり、それゆえ外観のスタイルや内装のデザイン、そして運転のしやすさに満足しているという。SNSなどをキッカケにロードスターに興味を持ち、購入する女性も少なくないようだ。

老若男女に愛されている

また、ロードスターは中古車市場でも人気があり、中でも20歳代以下の割合が高くなる。これは購入価格のハードルの低さによるものだろう。また、新車と中古車で男女比の差は見られず、どちらでも1割強を女性が占めている。新車でも中古車でも、ロードスターは老若男女に愛されているようだ。

さて、ロングセラーとなっている現行型ロードスターだが、そろそろ次期型の噂も聞こえてくる。だが事情通によると、2029年の誕生40周年記念モデルは現行型ロードスターがベースとなるらしい。となると、次期型は2030年以降の登場となりそうだ。



2029年で40周年となるマツダ・ロードスター（写真は2019年撮影）。次期型は2030年以降？ マツダ

果たして、パワートレインは電動化されるのか？ まだまだ想像の域を出ない次期型ロードスターだが、『人馬一体』の走る楽しさを忘れないオープンスポーツカーであることは間違いないだろう。

マツダ・ロードスターPSのスペック

全長×全幅×全高：3915×1735×1235mm

ホイールベース：2310mm

車両重量：1030kg

エンジン：直列4気筒DOHC

総排気量：1496cc

最高出力：100kW（136ps）/7000rpm

最大トルク：152Nm（15.5kg-m）/4500rpm

トランスミッション：6速MT

駆動方式：FR

燃料/タンク容量：プレミアム/40L

WLTCモード燃費：16.9km/L

タイヤサイズ：195/50R16

価格：366万3000円



『マツダ・ロードスターPS』、価格は366万3000円となる。 マツダ