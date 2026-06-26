【ダラス（米テキサス州）＝平沢祐】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で２５日（日本時間２６日）、日本は米ダラスで１次リーグＦ組の最終戦に臨み、スウェーデンと１―１で引き分けた。

日本は勝ち点を５とし、Ｆ組でオランダに次ぐ２位となり、３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。２９日（同３０日）に行われる１回戦で、Ｃ組１位のブラジルと対戦する。

長友、さらなる金字塔へ

チーム最年長の長友が、日本人初となるＷ杯５大会連続出場を果たした。７５分、白いヘアバンドを身につけ、中村と代わって今大会初めてのピッチへ。３９歳のベテランが左サイドをはつらつと駆け回った。

スピードのあるエランガや、約２０センチの身長差があるイサクらとマッチアップ。「しっかり止められるだけのコンディションは作ってきた。自分が出たら、そこを止めるイメージはしっかりできている」という試合前の言葉通り、フィジカルで勝る相手に粘り強い守備で果敢に食らいついた。

強みとしていた身体能力の衰えを指摘する声は、前回大会の時点から出ていた。それでも、批判の声を自らのプレーで力強くはね返してきた。今大会の日本は初出場の選手が半数を占める中、その経験値は何にも代えがたい。長く主将を務めた遠藤航（リバプール）の離脱などでチームが揺らぎそうな時も、苦境を乗り越えるすべを余すことなく仲間に伝え、支えてきた。

既に日本人最多だったＷ杯通算出場を１６試合に伸ばし、アジア・サッカー連盟所属選手としての最多記録に並んだ。「たくさんの支えがあって、このピッチに立てた。みんなに感謝したい」。恩返しの思いを胸に、さらなる金字塔を打ち立てる決意だ。（平島さおり）