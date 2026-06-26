【ダラス（米テキサス州）＝平沢祐】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で２５日（日本時間２６日）、日本は米ダラスで１次リーグＦ組の最終戦に臨み、スウェーデンと１―１で引き分けた。

日本は勝ち点を５とし、Ｆ組でオランダに次ぐ２位となり、３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。２９日（同３０日）に行われる１回戦で、Ｃ組１位のブラジルと対戦する。

■日本１―１スウェーデン

日本は先制するもドロー。５６分、堂安からのパスを受けた前田がゴールを決めて先制。その後は小川や伊東らを投入して追加点を狙ったが決定力を欠いた。スウェーデンは１点を追う６２分にエランガが同点ゴール。リンデロフらを軸に安定した守備で勝ち点１をつかみ、１次リーグ突破を決めた。

勝利に飢えた大会、無念の途中交代

均衡を破る得点は、背番号「１０」のパスから生まれた。５６分、味方との流れるような連係から相手ゴール前でボールを受けた堂安律（フランクフルト）が選んだのは、単独突破からのシュートではなくスルーパス。相手ＤＦの裏に抜け出した前田が落ち着いてシュートを沈め、歓喜の輪が生まれた。

２８歳の堂安がキャリアを切り開くと信じてきたのは、何よりもゴールだ。「自分が決めてナンボ」。負けん気の強さを前面に出し、欧州でも着実にステップアップを遂げてきた。しかし、前回Ｗ杯カタール大会。自身は計２得点を挙げたものの、チームは決勝トーナメント１回戦で敗退。胸に去来したのは、「たとえ自分が無得点でも、（過去最高の）ベスト８以上に行きたかった」という思いだった。

だから「エース」ではなく、チームの「リーダー」になると決めた。ことあるごとに「Ｗ杯優勝」と口にし、試合では体を張って守るなど、献身的な姿勢を見せ続けている。その姿に、兄の憂さん（３０）は「律が得点に絡んでいなくても素直な笑顔が見られるし、味方をたたえるジェスチャーも大きくなったように見える」と目を細める。

この日、後半途中にピッチを去る時に見せた表情は険しかった。「これほど勝利に飢えていることは、これまでのサッカー人生でなかった」と強い覚悟で今大会に臨んでいるから、同点とされた直後の交代がふがいなかったのだろう。この借りは、決勝トーナメントで日本の歴史を塗り替えて返すしかない。（細田一歩）