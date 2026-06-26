俳優玉木宏（46）が26日、都内で、「あずきバー祭り2026」（6月26日、27日）開催記念記者発表会に出席した。

2007年に井村屋グループが制定した7月1日「井村屋あずきバーの日」を記念して行われる夏の恒例イベント。「あずきバー祭り」は今年で4年連続、全国4都市で開催される。明日27日は台風の影響により、開催中止となる可能性があるとした。

新イメージキャラクターを務める玉木は、天気を心配しつつ「暑くても寒くても、雨でも晴れでもあずきバーはおいしいので盛り上げていきたい。縁日感を楽しみたいです」と、あずき色の帯を合わせた浴衣姿で登場した。

幼少期から食べていた「あずきバー」の思い出を聞かれると、「よくクリーニング屋さんで買っていた」という。「ぜんざい、あずきが大好きなのであずきバーは好きだったんですが、当時はコンビニがまだ無かったので、クリーニング屋さんで。小学校高学年あたりからコンビニで買えるようになりましたね」と懐かしんだ。

玉木は「蒸し暑い夏に食べていただけるとさっぱりして、心地よい気持ちになって夏を乗り越えていけると思う」とアピールした。