◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組 第3節 日本 1-1 スウェーデン(日本時間26日、ダラス・スタジアム)

スウェーデン戦を終え、日本代表の森保一監督が会見に臨み、日本選手初のW杯5大会連続出場を飾った長友佑都選手を絶賛しました。

森保監督はここまでの2戦で、出場のなかった長友選手を後半30分に投入。スウェーデンに攻め込まれる場面も多くありましたが、長友選手が加わったチームは守備に奮闘し引き分けに持ち込みました。その起用理由を「長友佑都の起用ですが、試合としてはオランダが勝っている状況で、我々もオランダ以上に得点を奪って、スウェーデン戦に勝ちたいという思いはありましたけれど、試合展開でそう簡単に勝たせてもらえない流れかなというところで、まず自分たちの戦い方が崩れないように、かつそこで攻撃につなげていく。一回クロスをあげてくれましたけれど、守備から攻撃のチャンスをうかがってもらえるように起用しました」と説明しました。

また1位突破を狙いたい気持ちがありつつも、「オランダの得点をわかっているわけで」と冷静に状況を分析。そんな迷いが生じる状況でこそ長友選手の存在が役に立ったとし「攻撃だけの意識になってしまってゲームを崩すことはあってはならないと思っていました。さすがベテランの長友佑都が1対1で戦って、『バタバタするな』と、チーム全体に促してくれていた。そこで落ち着きながら最低でも勝ち点1をとりながら勝利を目指していく。ひょっとしたら失点があったかも知れない戦いの中で、チームに落ち着きをもたらしてくれたと思っています」と経験の豊富なベテランのプレーを称賛しました。