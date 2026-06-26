「すっかり焼けてしまいました」元日テレ女子アナ、ハワイで焼けた姿を披露！ 娘とのツーショットも
元日本テレビアナウンサーで現在フリーアナウンサーの後藤晴菜さんは6月25日、自身のInstagramを更新。ハワイ旅行で日に焼けた姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】後藤晴菜の日焼けショット
ファンからは、「ハワイ満喫した証ですね」「いつもかわいいです」「白のサンダル可愛いですね」「とっても素敵です」「この夏ハワイに行くから参考になります」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】後藤晴菜の日焼けショット
「すっかり焼けてしまいました」後藤さんは「すっかり焼けてしまいました」とつづり、自身の写真を5枚載せています。1枚目は夜のショッピングエリアでベビーカーを押す振り向きショットです。オールホワイトの爽やかなコーディネートがとてもよく似合っています。ほかにも同じ服装の自撮りショットや、ブラウンのタンクトップにパンツ姿なども。娘が写り込む写真もあります。
ラナイ島での家族ショット21日には「Lanai 早めの夏休みをいただきデトックス完了」と、ハワイのラナイ島で過ごした家族との様子を公開していた後藤さん。コメントでは、「オフ楽しんでください〜」「癒しファミリー」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)