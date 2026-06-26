サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループEでドイツが格下のエクアドルに1-2で敗れたことについて、中国のSNS・微博（ウェイボー）では「ドイツが韓国に復讐した」とのワードがトレンド1位に浮上した。

26日に行われた試合は、ドイツが開始早々の2分にサネのゴールで先制するもエクアドルが9分に同点に追い付く。さらに77分にエクアドルが勝ち越しゴールを挙げ、逆転勝利を収めた。

この結果、グループEは1位がドイツ（勝ち点6）、2位がコートジボワール（同6）、3位がエクアドル（同4）、4位がキュラソー（同1）となった。



今大会はグループ3位の12チームのうち、8チームが決勝トーナメントに進出するが、グループA 3位の韓国は勝ち点3。ドイツが格下のエクアドルに敗れたことで、グループE 3位のエクアドルの勝ち点が4となった。これにより、3位チームの中でエクアドルが韓国を上回る形となり、韓国はさらに厳しい状況に追い込まれたことになる。

ドイツは2018年のロシア大会のグループリーグ第3戦で、すでに敗退が決まっていた韓国に0-2で敗れ、決勝トーナメント進出を逃した。そのため、中国のSNS上では「ドイツが韓国に復讐した」がホットワードになっているようだ。（翻訳・編集/北田）