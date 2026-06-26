【マンガ】「もう無理はしないでおこう」49歳子育て世帯の“肉や魚を買わない節約”が招いた切ない結果
物価高が家計を直撃する中、少しでも出費を抑えようと節約を心掛けている人は多いでしょう。しかし、支出が減るどころかかえって増えてしまったという人もいるようです。All About編集部が全国250人を対象に実施したアンケートには、さまざまな失敗エピソードが寄せられました。
マンガ：カンザキミナミ（@knzkminami）
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
なんて切ないことを……今回紹介するのは東京都に住むチエミさん（49歳女性）の節約失敗談です。節約を意識し過ぎた結果、思わぬ出費がかさんでしまいました。
マンガ：カンザキミナミ（@knzkminami）
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)