ピュアスポーツ「PS」設定＆新色「ジンクグリーン」追加 走りも強化

マツダは2026年6月26日、2ドアスポーツカー「ロードスター」シリーズの改良モデルを発表しました。



現行型12年目の改良が施されたロードスターシリーズは、同日より予約受付を開始し、2026年9月上旬の発売を予定しています。

ロードスターは1989年に誕生した2ドアオープンカーのスポーツモデルです。初代（NA型）は当時の販売チャネルの名称を冠した「ユーノスロードスター」としてデビューしています。

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「だれもが、しあわせになる」をキーワードに、ハンドリングに優れるFRレイアウトに、小気味良いフィーリングの4気筒エンジンを採用。これを軽量のオープンボディに搭載することで、「人馬一体」という、クルマを操る楽しさを最大限まで追求しています。

以後、根強いファンを獲得し、マツダを代表するモデルに成長するとともに、2人乗りオープンカーとしては異例の累計126万台を販売しました。

現行モデルは2015年に登場した4代目（ND型）で、軽量のオープンボディ＆FRレイアウトという特徴を踏襲しながら、最新のマツダデザイン「魂動（こどう）デザイン」を採用。また「SKYACTIV」技術により、燃費性能と走りの質を高めています。

ラインナップは1.5リッター自然吸気エンジンに6速MTもしくは6速ATの組み合わせのソフトトップモデル「ロードスター」を基本に、2016年11月には2リッターエンジンと電動格納ハードトップを搭載する「ロードスターRF」が追加されました。

2024年1月には大幅改良を行い、デザイン変更や走行性能の強化、マルチメディアシステムを刷新。先進機能も強化され、「マツダレーダークルーズコントロール（MRCC）」と「スマートブレーキサポート（後退時検知機能SBS-RC）」を搭載するなど、安全性能を高めています。

2025年には、2015年の現行型デビュー以来最高となる1万台超えの販売を記録し、好調に推移しています。

今回の改良では、ソフトトップモデルのロードスターに、新たな特別仕様車「PS」が追加されました。

特別仕様車「PS」は、ピュアにスポーツ走行を楽しむ人向けのモデルで、スポーティかつモダンなカラーコーディネートと充実した走りの装備を組み合わせています。

PSは「ピュアスポーツ」を意味しており、ロードスター開発主査の齋藤 茂樹氏は「我々が一番作りたかった仕様でもあります」と話しています。

エクステリアは、ソフトトップのカラーを専用のグレーとし、足元はレイズ製の16インチブラックホイールを採用し、スポーティな装いとしています。

インテリアは、エアコンルーバーの加飾をブラック／シルバーに変更し、エアコンダイヤルとエンジンスターターリングをブラックに変更。シャープな走りを予感させるコーディネートとしました。

走行性能では、ビルシュタイン製ダンパーに加え、ブレンボ製ベンチレーテッドディスクブレーキとシルバー塗装の対向4ピストンキャリパーを採用しています。

また、ロードスター、ロードスターRFの両車で、2026年に台数限定販売したスペシャルモデル「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」の開発の知見を活かし、専用チューニングを施したサスペンションや、一部モデルにビルシュタイン製ダンパーを採用。

サスペンションは前後のスプリングレートを高め、ダンパーの減衰力を下げることで、ロール剛性を高めながら乗り心地の改善とリニアな操舵性を実現しました。

さらに、レブリミット直前まで出力を絞らずに走行できるような制御を取り入れています。MT車には加速応答改善制御とヒールアンドトゥアシスト制御が採用されました。

加えて、年々強化される車外騒音規制に対応するため、静音タイヤを新たに標準装備するとともに、このタイヤの特性に合わせ、ステアリングフィールの最適化も図ったほか、吸排気系に専用レゾネーターやリブを新設計するなどの音質チューニングを実施。ロードスターでは、「インダクションサウンドエンハンサー」を標準化しました。

このほか、シート安全基準に対応するため、ヘッドレストの高さと形状の最適化や、Apple CarPlayとAndroid Autoへのタッチパネル操作機能の追加など、安全性や利便性を高めました。

ボディカラーでは、新色が設定されています。

マツダの魂動デザイン商品では初の挑戦となるグリーン系カラー「ジンクグリーンメタリック」が追加され、全7色の展開となっています。

このジンクグリーンメタリックは、航空機や船などの工業製品に用いられる防錆塗料「ジンククロメートプライマー」から着想を得たカラーで、ブルー系の色味をもたせ、クールなイメージを与えています。

なお、ロードスターの上級モデル「S レザーパッケージ Vセレクション」では、初代や2代目（NB型）のような「グリーン外装×タン幌・内装」の組み合わせが選択できます。

ロードスター改良モデルの価格（消費税込）は、295万9000円から407万円。ロードスターRFは385万円から469万7000円です。

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今回のロードスター改良モデルについて、ロードスター開発主査の齋藤 茂樹氏は、以下のようにコメントしています。

「今回の商品改良は、全てが『だれもが、しあわせになる』の裾野を広げていくためのものです。お客様の声、時代の要請に応えながら、これからもロードスターが提供できる楽しみ、走る喜びを考え続け、そして継承し、幸せの裾野を広げていきたいと考えています。

改めて、この時代にこうしてロードスターの改良を続け、皆様にお届けできることに感謝いたします」。