楽天は26日、福島県開催試合の7月1日のロッテ戦で福島ファイヤーボンズ・益子拓己選手と、デンソーエアリービーズ 川畑遥奈選手が試合前のセレモニアルピッチに登場することになったと発表した。

同日は「福島日産フクニチャージナイター」として開催。当日はセレモニアルピッチに登場する他、郡山女子大学短期大学部と郡山女子大附属高校の特別編成グループによる国歌斉唱や、福島県立郡山商業高等学校管弦楽部（金管セクション）による特別応援が行われる。

さらに、今シーズンも5回裏終了後のイニング間に打ち上げ花火を開催。花火の他にも、「お祭り」をテーマにしたイベントを多数開催。イニング間イベント「まわせ！ぐるぐるタイム〜祭りVer.〜」に参加してくれる中学生以下の子供200名を当日に募集する。

その他、開場時に選手が出迎える「ウェルカムハイタッチ」や、東北シリーズ限定のグッズ、楽天モバイル 最強パーク宮城でも人気の選手プロデュースのグルメなど、楽しいイベントが盛りだくさんだ。

▼ 益子拓己

「同じ東北を拠点に活動する楽天イーグルスさんのマウンドに立たせていただき、とても光栄です！昨シーズン、福島レッドホープスさんの始球式で投げる機会をいただきながらも、自身のコンディションを考慮して登板を見送らせていただいた分、今回はその時の想いも込めて気合い十分で挑みます！福島ファイヤーボンズも9月から26-27シーズンが開幕します。福島、さらに東北を盛り上げられるよう頑張りますので応炎よろしくお願いします！」

▼ 川畑遥奈

「このような素敵な機会をいただき、とても嬉しく思います！バレーボールコートよりも大きい会場での初めてのセレモニアルピッチは、とても緊張しますが、精一杯投げます！デンソーエアリービーズも10月からリーグ戦があり、同じ東北をスポーツで盛り上げられるよう頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします！」