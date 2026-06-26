『ハリー・ポッター』×「＆be」初コラボ！ “ホグワーツ4寮”や“ヘドウィグ”モチーフの8アイテム登場
「＆be」は、25周年を迎えた『ハリー・ポッター』との初コラボレーションアイテムを、7月1日（水）から、全国の「ロフト」ほかバラエティショップで発売する。
【写真】“ヘドウィグ”のスポンジが超かわいい！ 『ハリー・ポッター』コラボ全8アイテム詳細
■『賢者の石』の世界観がモチーフ
今回登場するのは、映画シリーズ『ハリー・ポッター』の第一作である『ハリー・ポッターと賢者の石』の世界観を随所に落とし込んだ全8アイテムがそろう特別な限定コレクション。
ホグワーツ魔法魔術学校の4寮のテーマカラーをイメージをした「＆be UVプライマーリッチモイスト H」は、キャップにハリー・ポッターの相棒である白フクロウ“ヘドウィグ”をデザイン。さらに、スリザリンをイメージしたグリーンカラーが本コレクション限定で用意される。
また、ホグワーツの校章を冠した特別仕様のコンパクトで登場する人気クッションファンデ「＆be ラスティングクッションファンデーション H」は、蓋を開けると、ファンデーション表面に幻想的なホグワーツ城の刻印が現れ、使うたびに気分が上がるだろう。
さらに、ヘドウィグと賢者の石をモチーフにした「スポンジケースセット」も用意。細部まで『ハリー・ポッター』の世界観が込められたファン必見のコレクションとなった。
【写真】“ヘドウィグ”のスポンジが超かわいい！ 『ハリー・ポッター』コラボ全8アイテム詳細
■『賢者の石』の世界観がモチーフ
今回登場するのは、映画シリーズ『ハリー・ポッター』の第一作である『ハリー・ポッターと賢者の石』の世界観を随所に落とし込んだ全8アイテムがそろう特別な限定コレクション。
ホグワーツ魔法魔術学校の4寮のテーマカラーをイメージをした「＆be UVプライマーリッチモイスト H」は、キャップにハリー・ポッターの相棒である白フクロウ“ヘドウィグ”をデザイン。さらに、スリザリンをイメージしたグリーンカラーが本コレクション限定で用意される。
さらに、ヘドウィグと賢者の石をモチーフにした「スポンジケースセット」も用意。細部まで『ハリー・ポッター』の世界観が込められたファン必見のコレクションとなった。