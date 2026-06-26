「サムライブルー」グループF2位で決勝トーナメント進出　前田大然がゴール、長友佑都が5大会連続の出場【FIFAワールドカップ2026】

◆FIFAワールドカップ2026 グループF 日本（FIFAランキング18位） 1 - 1 スウェーデン（FIFAランキング38位）（ダラススタジアム）

FIFAワールドカップ2026は、日本がグループステージの戦いを終え、2位で決勝トーナメント進出を決めました。

第3戦のスウェーデン戦に臨んだ日本代表。

引き分け以上でグループステージ突破が決まる状況の中、チュニジア戦からはスタメン3人を入れ替え試合に臨みました。

前半22分、左サイドをうまく崩し、伊藤洋輝（いとう・ひろき）選手（26）がクロスを上げます。

前田大然（まえだ・だいぜん）選手（28）が頭で合わせましたが、わずかに枠をとらえきれません。

そして前半終了間際には、ゴール前で細かいパス交換から中村敬斗選手がシュート。

ここは相手キーパーのファインセーブに阻まれ、前半は両チーム無得点のまま折り返します。

後半も積極的にゴールを狙う日本。11分でした。

堂安律（どうあん・りつ）選手（28）のパスに抜け出した前田選手がゴールネットを揺らし、日本が試合の均衡を破ります。

しかし、そのわずか6分後でした。

スウェーデンのエランガ選手に鮮やかなゴールを決められ、同点に追いつかれてしまいます。

そして後半30分、長友佑都選手（39）がピッチへ。

5大会連続のワールドカップ出場を果たします。

日本はその後、キーパーの鈴木彩艶（すずき・ざいおん）選手（23）を中心に追加点を与えず、1 - 1の引き分けに終わりました。

グループFのもう1試合はオランダが勝ったため、日本は2位で決勝トーナメント進出です。

サッカー日本代表・前田大然選手：

勝ちたかったですけど、しっかり次のステージに進めたのでよかった。

サッカー日本代表・森保一監督（57）：

（決勝トーナメントでは）とにかく勝つ戦いをしたい。チーム一丸となって、タフに粘り強く最後まで戦い抜くということをサポーターの皆さんと一緒にやり抜きたいと思います。