【W杯2026】NHK、ファン爆笑の”本田語録”の一部認めず話題「さすがに無理だよねｗ」
■本田圭佑「マリオとルイージも喜んでるよ！」
サッカー「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」日本対スウェーデン戦が26日に行われ、1対1の引き分けとなった。前田大然が先制ゴールを決めると、NHK中継ではマリオとルイージの被り物をかぶったサポーターが映し出され、解説を務めた本田圭佑が「マリオとルイージも喜んでるよ！」と興奮。しかし、NHKがまとめている“本田語録”に選ばれず、ネット上で話題になっている。
【写真】NHK中継に出た話題の「マリオとルイージ」
試合後の振り返り映像でも、NHKはマリオとルイージの被り物をしたサポーターを放送。これにネット上では本田に対して「マリオとルイージってNHKで言っていいんすか」「本田さん、マリオとルイージはNHK的にダメですw」「そういえばさらっとマリオとルイージって言ってたけどNHKやんな」などとツッコミが殺到。
また、NHKサッカーの公式Xでは、試合で出た本田語録をまとめており、今回は「にくばな（肉離）った？」「勘弁してや」「麻也と拓実ベンチに入れたらいいのに」「さすが北欧 教育水準も高く…」などを紹介。
しかし、映像は流したが「マリオとルイージも喜んでるよ！」は紹介せず、これにネット上では「NHKで今日の本田語録をまとめて放送してたけど、「マリオとルイージ」は放送しなかった」「さすがにNHKサッカー公式も本田語録で「マリオとルイージも喜んでるよ」は取り上げないな」「NHKサッカーの本田圭佑さん語録 さすがにマリオとルイージはあげないよな」「マリオはさすがに無理だよねｗ」などの声が出ている。
なお、日本戦をすべて視聴している小泉進次郎防衛大臣は、自身のXにて「ゴーーーーーーール！！@議員会館。さて、打ち合わせに入ります」と写真を公開。話題となったマリオとルイージの被り物をしたサポーターが映った写真を投稿している。
サッカー「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」日本対スウェーデン戦が26日に行われ、1対1の引き分けとなった。前田大然が先制ゴールを決めると、NHK中継ではマリオとルイージの被り物をかぶったサポーターが映し出され、解説を務めた本田圭佑が「マリオとルイージも喜んでるよ！」と興奮。しかし、NHKがまとめている“本田語録”に選ばれず、ネット上で話題になっている。
試合後の振り返り映像でも、NHKはマリオとルイージの被り物をしたサポーターを放送。これにネット上では本田に対して「マリオとルイージってNHKで言っていいんすか」「本田さん、マリオとルイージはNHK的にダメですw」「そういえばさらっとマリオとルイージって言ってたけどNHKやんな」などとツッコミが殺到。
また、NHKサッカーの公式Xでは、試合で出た本田語録をまとめており、今回は「にくばな（肉離）った？」「勘弁してや」「麻也と拓実ベンチに入れたらいいのに」「さすが北欧 教育水準も高く…」などを紹介。
しかし、映像は流したが「マリオとルイージも喜んでるよ！」は紹介せず、これにネット上では「NHKで今日の本田語録をまとめて放送してたけど、「マリオとルイージ」は放送しなかった」「さすがにNHKサッカー公式も本田語録で「マリオとルイージも喜んでるよ」は取り上げないな」「NHKサッカーの本田圭佑さん語録 さすがにマリオとルイージはあげないよな」「マリオはさすがに無理だよねｗ」などの声が出ている。
なお、日本戦をすべて視聴している小泉進次郎防衛大臣は、自身のXにて「ゴーーーーーーール！！@議員会館。さて、打ち合わせに入ります」と写真を公開。話題となったマリオとルイージの被り物をしたサポーターが映った写真を投稿している。