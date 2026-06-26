「レインブーツは大げさ…」「雨の日も普段どおり履ける」通勤にもなじむ防水スニーカー
朝は小雨だったのに、帰宅時間には土砂降り。最近はそんな急な雨に悩まされる日も増えてきた。レインブーツほど大げさではなく、普段どおり履ける防水スニーカーへの関心も高まっている。今回は、街でも履きやすく、雨の日でも歩きやすい人気モデルをピックアップ。通勤から休日まで使いやすい“ちょうどいい1足”を紹介する。
【写真】「これなら通勤でも履きやすそう」雨の日に選びたい防水スニーカーといえば
■最近、普段使いできる防水スニーカーが増えている？
以前はアウトドア向けの印象が強かった防水スニーカーだが、最近は街履きしやすいデザインのモデルも増えている。急な雨やゲリラ豪雨に備え、「普段のスニーカー感覚で履ける防水靴」を選ぶ人も増えているようだ。
黒系やシンプルなデザインならオフィスカジュアルにも合わせやすく、朝は雨、帰りは晴れという日でも違和感なく履き続けられる点が支持されている。
■“防水だけど普段使いしやすい”スニーカーは？
【1】[コロンビア] ホーソンレイン ロー
コロンビア（Columbia）の「ホーソンレイン ロー」は、防水仕様ながら、街履きしやすいシンプルなデザインが人気のモデル。いわゆる“レインシューズ感”が強すぎず、通勤コーデにもなじみやすい。
ローカットタイプで重たく見えにくく、普段のスニーカー感覚で履きやすいのもポイント。黒系カラーなら、オフィスカジュアルにも合わせやすい。
防水シューズはアウトドア感が強くなりがちだが、ホーソンレインは“普段履きしやすいバランス感”が特徴。朝の雨や、帰宅時の急な天気の変化が気になる日にも取り入れやすそうだ。
【2】[メレル] モアブ スピード 2 ゴアテックス TRIPLE BLACK
メレル（MERRELL）の「モアブ スピード 2 ゴアテックス」は、防水性に加えて、歩きやすさや安定感にも定評のあるモデル。通勤だけでなく、外回りや長時間移動が多い日にも取り入れやすい。
クッション性のあるソールと、しっかりしたグリップ感も特徴。雨で路面が濡れている日でも、比較的安心して歩きやすい。
今回選んだ「TRIPLE BLACK」は、アウトドア感が強すぎず、黒スニーカー感覚で履きやすいカラー。機能性は欲しいけれど、“いかにも登山靴”っぽく見えないモデルを探している人にもよさそうだ。
防水スニーカーは、「雨専用」というより、“急な雨でも安心できる普段靴”として選ばれることが増えている。台風やゲリラ豪雨が気になるこれからの時期は、普段どおり履ける防水スニーカーを早めに準備しておく人も増えそうだ。
【写真】「これなら通勤でも履きやすそう」雨の日に選びたい防水スニーカーといえば
■最近、普段使いできる防水スニーカーが増えている？
以前はアウトドア向けの印象が強かった防水スニーカーだが、最近は街履きしやすいデザインのモデルも増えている。急な雨やゲリラ豪雨に備え、「普段のスニーカー感覚で履ける防水靴」を選ぶ人も増えているようだ。
■“防水だけど普段使いしやすい”スニーカーは？
【1】[コロンビア] ホーソンレイン ロー
コロンビア（Columbia）の「ホーソンレイン ロー」は、防水仕様ながら、街履きしやすいシンプルなデザインが人気のモデル。いわゆる“レインシューズ感”が強すぎず、通勤コーデにもなじみやすい。
ローカットタイプで重たく見えにくく、普段のスニーカー感覚で履きやすいのもポイント。黒系カラーなら、オフィスカジュアルにも合わせやすい。
防水シューズはアウトドア感が強くなりがちだが、ホーソンレインは“普段履きしやすいバランス感”が特徴。朝の雨や、帰宅時の急な天気の変化が気になる日にも取り入れやすそうだ。
【2】[メレル] モアブ スピード 2 ゴアテックス TRIPLE BLACK
メレル（MERRELL）の「モアブ スピード 2 ゴアテックス」は、防水性に加えて、歩きやすさや安定感にも定評のあるモデル。通勤だけでなく、外回りや長時間移動が多い日にも取り入れやすい。
クッション性のあるソールと、しっかりしたグリップ感も特徴。雨で路面が濡れている日でも、比較的安心して歩きやすい。
今回選んだ「TRIPLE BLACK」は、アウトドア感が強すぎず、黒スニーカー感覚で履きやすいカラー。機能性は欲しいけれど、“いかにも登山靴”っぽく見えないモデルを探している人にもよさそうだ。
防水スニーカーは、「雨専用」というより、“急な雨でも安心できる普段靴”として選ばれることが増えている。台風やゲリラ豪雨が気になるこれからの時期は、普段どおり履ける防水スニーカーを早めに準備しておく人も増えそうだ。