台風７号は２６日午前、沖縄・久米島の北を北北東に進んでいる。

台風８号も日本の南海上を発達しながら北上しており、２７日には関東に二つの台風が接近する見通し。日本付近に停滞する梅雨前線の影響もあり、九州から関東甲信は既に大雨となり、けが人や建物被害も出ている。

気象庁によると、２６日午前までの１時間降水量は、大阪府東大阪市で観測史上１位となる７６・５ミリを記録。熊本県阿蘇市で５５・５ミリ、静岡県川根本町で５１ミリなど、広い範囲で非常に激しい雨が降っている。

読売新聞のまとめでは、福岡、長崎両県など九州では２０か所以上で土砂崩れが発生。総務省消防庁によると、２６日午前７時現在、鹿児島県で３人が軽傷を負い、建物被害は鹿児島、福岡、山口３県で計１２４棟に上る。避難が必要なレベル４の危険警報が各地で発表され、大阪や福岡など１３府県の１０８万３４世帯２２２万９９２３人を対象に避難指示が出された。

京都府精華町は同日午前８時１５分頃、町内で土砂災害が発生しているとして、東畑地区の２３９世帯５２９人を対象に、危険度が最も高い警戒レベル５の「緊急安全確保」を発令した。

気象庁によると、同日午前９時現在、台風７号の中心気圧は９９０ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は２３メートルで、九州から関東の太平洋側を進む見込み。台風８号の中心気圧は９９８ヘクト・パスカル、最大風速２３メートル。台風７号よりも先に東海や関東に近づき、上陸の恐れもある。

２７日午前６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、東海と近畿、四国、沖縄２００ミリ、九州南部と鹿児島・奄美１８０ミリ、関東甲信１５０ミリ。

ＪＲ東海によると、東海道新幹線は２７日始発から、運休や遅れが出る可能性がある。