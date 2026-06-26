SEVENTEENジョンハン、ついに除隊 1年9ヶ月の兵役を感じさせない“爆イケビジュ”公開「完璧に仕上げてきてる」
韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのジョンハン（JEONGHAN／30）が25日、SEVENTEENの公式Xに登場。兵役期間を感じさせないビジュアルを披露し、世界中から絶賛の声が集まっている。
【写真】「ビジュ良すぎじゃん」除隊したSEVENTEENジョンハン、兵役を感じさせない“爆イケビジュ”
ジョンハンは、2024年9月に社会服務要員として代替服務を開始し、25日に招集解除され、メンバーで最初の軍服務終了者となった。
投稿では「CARATたちのハニが戻ってきたよん 待っててくれてありがとう、一生ハニヘ」とつづり、投稿された写真では、除隊後すぐとは思えない洗練されたビジュアルを披露している。
約1年9ヶ月にわたる兵役を終えたジョンハンに「ああああ帰ってきた実感が急に」「本当におかえりなさい」「わくわくがいっぱい」などの声や、兵役期間を感じさせない美貌に「完璧にビジュ仕上げてきてるジョンハンさんしゅごすぎる」「爆イケビジュ!! 兵役行ってました?? さすが！ユンジョンハン」「我らの天使は想像以上に天使でした」「ビジュ良すぎじゃん」などの反響が集まっていた。
※CARAT…SEVENTEENファンの総称
※ハニヘ…ジョンハンの愛称・ハニ＋韓国語「サランヘ」の「へ」を合体させたもの
【写真】「ビジュ良すぎじゃん」除隊したSEVENTEENジョンハン、兵役を感じさせない“爆イケビジュ”
ジョンハンは、2024年9月に社会服務要員として代替服務を開始し、25日に招集解除され、メンバーで最初の軍服務終了者となった。
投稿では「CARATたちのハニが戻ってきたよん 待っててくれてありがとう、一生ハニヘ」とつづり、投稿された写真では、除隊後すぐとは思えない洗練されたビジュアルを披露している。
※CARAT…SEVENTEENファンの総称
※ハニヘ…ジョンハンの愛称・ハニ＋韓国語「サランヘ」の「へ」を合体させたもの