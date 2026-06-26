【ダラス（米テキサス州）＝平島さおり】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２５日（日本時間２６日）、１次リーグ第３戦が行われ、Ｆ組の日本（世界ランキング１８位）はスウェーデン（同３８位）と１―１で引き分けた。

チュニジア（同４５位）を下したオランダ（同８位）が１位、日本が２位、スウェーデンが３位で１次リーグを突破した。（世界ランキングは１１日時点）

■オランダ３―１チュニジア

オランダが首位通過を果たした。前半は相手のオウンゴールとブロビーの今大会３点目で、２点をリード。後半は１点を取り合ったが、危なげなくリードを保った。オランダは本大会出場を逃した２００２、１８年を除き、６大会連続で１次リーグ無敗突破となった。

ファンヘッケ「Ｗ杯でゴールもでき、素晴らしい気分」

オランダが序盤に２点を挙げると、既に敗退が決まっていたチュニジアは意気消沈。あとは、オランダが余裕を持った戦いぶりで、終始優勢に時間を進めた。

３分にドゥムフリースの速い折り返しから生まれた相手のオウンゴールと、７分のブロビーの２点目で、オランダがＦ組を首位通過する公算が高まった。その後は観客がウェーブを繰り返す中、じっくり得点のチャンスをうかがった。６２分にチーム３点目を決めたファンヘッケは「首位になれて、とてもうれしい。Ｗ杯でゴールもでき、素晴らしい気分」と口元を緩めた。

日本やスウェーデンも同居した１次リーグでは、３試合とも主導権を握り、計１０ゴール。「（決勝トーナメント１回戦会場の）メキシコでの試合は、初めてになる。あちらでも（サポーターが場内を）オレンジ色に染めてくれれば、素晴らしい後押しになる」。ファンヘッケの滑らかな口ぶりに、チームの自信と勢いが表れている。（平地一紀）

オランダ・クーマン監督「決勝トーナメントに進んだ後は、相手がさらに強くなる。ボールを保持している場面でも、攻守の切り替えでも、今日のように雑な瞬間があると命取りになりかねない」