◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。スウェーデンも勝ち点４のＦ組３位で決勝Ｔ進出が決まった。

森保一監督は後半３０分からＭＦ中村敬斗に代えて３９歳のＤＦ長友佑都を起用。長友は日本人選手史上初の５大会連続出場となった。森保監督は長友の起用について「（他会場で）オランダが勝っている状況で、我々もオランダ以上に点を奪って勝ちたかったが、そう簡単に勝たせてもらえなかった。まずは自分たちの戦い方が崩れないように。１回左からクロス上げてくれたが、守備から攻撃のチャンスを伺ってくれたらと思い起用した」と説明した。

同点の状況で一番怖いのは戦い方を見失うこと。特に、１位通過を狙っていたことから、終盤に無理に攻撃をし、結果的に勝ち越し弾を許してしまう恐れもあった。ただ、「さすがベテランの長友。そこで１―１で戦っていくこと、バタバタするなとチーム全体に促してくれました」と、ベテランらしくチームに落ち着きを取り戻した。指揮官は「そこで落ち着きながら、最低でも勝ち点１を取って勝ちを目指す（ことを共有した）。ひょっとしたら失点があるかもしれない中で、チームに落ち着きをもたらせてくれた」と称賛した。