◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組第３戦で同３８位のスウェーデンと対戦し、１―１と引き分け。Ｆ組２位での決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。ＭＦ伊東純也は「最低限かなと。勝って決められればよかったけど、最低限（決勝Ｔに）上がれてよかった」と、冷静に語った。

後半２１分からプレー。入った直後の接触で、やや膝を痛めた様子も見せたが試合後は「痛みはあったので。いいリカバリーができれば」と語った伊東。後半は日本がピンチを招く場面もあったが「押し込まれる時間帯だったので。あまりボールに触れられなかったのが残念」と振り返った。１次Ｌは、初戦に強豪オランダと２―２で引き分けるなど１勝２分けで突破。負けなしにも「今日みたいな試合は絶対に勝たないといけない。まだまだ修正するところはある」と、慢心はなかった。

決勝Ｔ１回戦は、ＦＩＦＡランク６位の“王国”ブラジルが相手。史上最多５度の優勝を誇るが、２５年１０月の親善試合で、日本は３―２と逆転勝ちを収めている。「親善試合とは、全く違う」と表情を引き締める伊東。Ｗ杯での歴史的金星へ「ブラジルを倒したら、相当盛り上がるだろうなっていうのもあるので。やるしかないかなと。得点に絡めるように頑張りたい」と臆することなく語った。