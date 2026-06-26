推しを描いた絵に「いくらでも出す！」とすがる女性。提示されたまさかの条件とは？【漫画 情熱と天使】

「僕の天使になってください」――そんなどこかのドラマのような甘いセリフから始まる、注目の漫画『情熱と天使』（町田響）。

最悪の精神状態にいるヒロインと、芸術に情熱を燃やすイケメン美大生の、ドラマチックすぎる出会いを描いた第1話をピックアップして解説します。

【ヒロイン】悲しすぎる秘密を抱えた女性・楓

黒髪のミステリアスな美女、松風楓。彼女は、12年間ずっと追いかけていた大好きなロック歌手「アタリソウ」が病死したことで、生きる気力を失っていました。

お別れの会にも行けず、廃墟の教会で呆然とする彼女の姿には、どこか儚げな美しさがあります。

【ヒーロー】ピュアで熱い美大生・洋二

そんな彼女の前に現れたのが、美大に通う志賀洋二です。

彼は幼い頃から絵本に登場する「天使」を描きたくてたまらないのに、顔がどうしても描けないというスランプを抱えていました。

教会の階段から落ちてきた楓を見た瞬間、洋二は「貴方は天使だ！」「さっき空から落ちてきた貴方を見て、これだと思ったんです！」と目を輝かせます。

芸術家特有のピュアで真っ直ぐな情熱に、思わずドキッとさせられます。

【胸キュン必至】利害が一致した2人の運命の契約

洋二のスケッチブックに、亡き「アタリ」の姿を見つけた楓。

彼女が「幾らでも出すよ！売って!!」と懇願すると、洋二は「お金なんていいです。差し上げますから……僕の天使（絵のモデル）になってください」とオファーします。

お互いの「一番欲しいもの」が合致した瞬間、2人の運命が大きく動き出します。

このドラマチックな契約の行方がどうなるのか、続きが気になって仕方がない第1話です！