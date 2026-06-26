【祝3000号】絶対に間違いない極上エンタメ「ゴラクに110円」！『クイズダービー』はらたいら氏と紡いだゴラクとの歴史

1964年（昭和39年）に隔週刊誌『漫画娯楽読本』としてうまれ、今年7月3日発売号をもって3000号に到達する漫画雑誌「週刊漫画ゴラク」。今回は創刊当時と現在の様々な「3000」の違いに焦点を当て比較してみました。

今回は同誌の「3000」という数字にちなんだ、昭和・平成の伝説的クイズ番組『クイズダービー』の名言「はらたいらさんに3000点」。レジェンドバスケットボール漫画『SLAM DUNK（スラムダンク）』に登場する陵南高校の魚住純のセリフとしてもお馴染みです。

若い世代には新鮮に、当時を知る世代には懐かしく響くこのフレーズだが、実は「週刊漫画ゴラク」と同番組のエース解答者には、深い歴史的繋がりが存在する。

1992年まで放送された『クイズダービー』と「はらたいら」

『クイズダービー』は、1976年から1992年までTBS系列で放送され、最高視聴率35%超を記録した国民的クイズ番組だ。大橋巨泉氏の軽妙な司会のもと、出場者が解答者たちの正解率を予想して持ち点を賭ける競馬スタイルのルールが人気を博した。

その中で「本命」として圧倒的な強さを誇ったのが、漫画家のはらたいら氏である。時事問題から雑学まで幅広い知識を持ち、平均正解率は驚異の7割～8割を誇った。番組終盤、逆転を狙う出場者が勝負をかける際の決まり文句となったのが「はらたいらに3000点」である。

当時は番組の枠を超え、日常会話でも「絶対に間違いないものに賭ける」という意味で使われる社会現象となったという。

漫画ゴラクの作品『モンローちゃん』と、漫画家としての顔

テレビ番組での「クイズの巨人」としての印象が強いはらたいら氏だが、その本業は高知県出身の漫画家。そして、その代表作にして出世作となったのが、まさに今回3000号を迎えた「週刊漫画ゴラク」で長期連載されていた『モンローちゃん』だ。

「週刊漫画ゴラク」昭和47年135号 初掲載『モンローちゃん』©はらたいら／日本文芸社

同作は昭和47年の初掲載から、平成3年6月に発刊された「週刊漫画ゴラク 1255号（6月28日号）」で最終回を迎えるまで、足かけ20年にわたり連載された超ロングヒット作。

「週刊漫画ゴラク」1255号（平成3年6月28日号）『モンローちゃん』最終話 ©はらたいら／日本文芸社

「3000」という数字の代名詞でもあるはらたいら氏。そして昭和から平成、そして令和へと激動の時代を駆け抜け、ついに3000号へと到達する「週刊漫画ゴラク」。

かつてお茶の間が「はらたいらさんに3000点！」と勝負を賭けたように、2026年7月3日は、ぜひお近くの書店やコンビニで、「週刊漫画ゴラクに110円！」を賭けてみてください。

巨匠・永井豪先生の完全新作をはじめ、百戦錬磨の漢たちが贈る豪華ラインナップ――その面白さは、正解率100%間違いなしです！

「週刊漫画ゴラク」ついに3000号到達！なんと特別価格110円！

日本文芸社が発行する週刊青年漫画誌『週刊漫画ゴラク』は、2026年7月3日（金）発売号にて、通算3000号の節目を迎えることとなりました。

1964年1月に各週刊誌『週刊漫画娯楽読本』として誕生以来、60年超にわたり、独自の切り口で男たちの生き様、エンターテインメント、グルメなど多様な世界を描き続けてまいりました。これもひとえに、長年ご愛読いただいている読者の皆様、並びに作家・関係者の皆様の温かいご支援の賜物と、深く感謝申し上げます。

半世紀以上の感謝を込めて、3000号を特別価格で販売いたします。全国の書店・ネット書店・コンビニエンスストアにてお買い求めいただけます。

3000号記念号 通常価格550円→特別定価110円（税込）

■漫画界の伝説、降臨！記念号のミレニアム表紙＆巻頭カラーを飾る！！

巨匠・永井豪先生、

完全新作「地球大戦2053」、増大36ページで堂々登場！！！！

■百戦錬磨の漢も震える豪華最強ライナップ！！

「白竜 HADOU」 作／天王寺 大 画／渡辺みちお

「ゴールデン・カムイ」作／渡辺 潤

「警部補ダイマジン」 作／リチャード・ウー 画／コウノコウジ

「山岳超人松岡」作／志名坂高

「天牌」作／嶺岸信明 原案／来賀友志

「すばる、今日なにつくる」作／五郎丸えみ

「～銀牙伝説～レクイエム」作／高橋よしひろ

「江戸前の旬」作／さとう 輝 原案／九十九 森

「地獄一丁目一番地 刑事失格」作／郷 力也

「イメル・フウリ」作／こうのふみよ

「ごじあいのススメ」作／カレー沢薫

「酒のほそ道」作／ラズウェル細木

「家電のデンさん」作／神保あつし

「漫画家、猟師になる」作／前田治郎