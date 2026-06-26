台風7号は27日にかけて西日本から東日本の太平洋側に接近する見通しです。また、関東や東海には台風8号が上陸する可能性があります。九州から関東の広い範囲で、交通への影響の可能性が大きいと予想されるため、車の運転の際は十分注意してください。

台風7号は西日本〜東日本に接近 台風8号は関東・東海に上陸の可能性

台風7号は今日26日午前10時現在、久米島の北約150キロにあって、1時間に20キロの速さで北北東へ進んでいます。中心気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。

午前11時現在、台風7号は沖縄本島地方に最も近づいていて、今夜には奄美諸島に最も近づく予想です。その後、速度を速めて明日27日(土)の午前には四国沖に進み、西日本や東日本の太平洋側に接近する見通しです。

また、台風8号が日本の南から北上し、明日27日(土)の午前に東海や関東にかなり接近し、上陸する可能性があります。東海や関東では、2つの台風の影響を受けて、雨の量がさらに多くなりそうです。





台風や梅雨前線の影響で、九州・沖縄から関東の太平洋側を中心に、明日27日(土)にかけて非常に激しい雨が降るでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、暴風や、うねりを伴う高波にも警戒が必要です。

九州〜関東甲信 交通への影響可能性「大」

台風の影響で、広い範囲で明日27日(土)にかけて影響が出そうです。

沖縄では、暴風警報は強風注意報に切替えられましたが、午後も交通への影響に注意が必要です。

九州と中国・四国、近畿は、明日27日(土)昼ごろにかけて、影響の可能性が大きい状態が続くでしょう。大雨によりブレーキが効かなくなる「ハイドロプレーニング現象」が起きたり、視界が悪くなったりする可能性があります。また、太平洋側を中心に風も強まりますので、いつも以上に慎重な運転を心掛けてください。

東海や関東は影響の時間が長いでしょう。台風8号が接近する明日27日(土)午前に、1回目の雨・風のピークを迎え、交通影響の可能性が一段と大きくなるでしょう。さらに、午後から明後日28日(日)の朝にかけては台風7号の影響で再び雨・風のピークとなり、交通への影響が続きそうです。

太平洋側では暴風となるおそれがあり、ハンドルが風にとられる可能性があるため、橋の上やトンネルの出口付近などは特に注意して運転してください。

大雨の中 車を運転する場合の注意点は

大雨の中、車を運転する際の注意点は2つあります。



1つめは、雨の降り方が強い時には、いつも以上に慎重な運転をすることです。1時間に20ミリ以上の雨が降ると、ワイパーを速くしても見づらくなります。さらに、1時間に30ミリ以上の雨が降る場合は、高速で走っている時にブレーキが効かなくなる「ハイドロプレーニング現象」が起こる恐れがありますので、注意が必要です。



2つめは、移動の道を選ぶことです。降り続いた雨によって川が増水していたり、車道が冠水していたりすることもあります。川からなるべく離れた道を選んでください。車が水に浸かると、ドアが開かなくなって車内に閉じ込められたり、車のエンジンが停止したりする恐れがあります。さらに、水深がもっと深くなったり、流れが速くなったりすると、車ごと流される場合もあります。大雨で冠水した道路は、川との境目が分かりにくいので、無理をしないで、車で移動するのをやめるのも、選択肢の一つです。