植田日銀は、ようやく“インフレ退治”に動くのか。高市首相に逆らって一気に金利を上げていくのだろうか──。

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日銀の田村直樹審議委員が25日、神戸市内で講演し、今後の利上げについて「数カ月に1度、0.25％ずつ利上げしていくのが基本線だ」と語り、物価の上振れリスクが高まった場合には「利上げの頻度を上げたり、幅の拡大を検討することも必要になる可能性はある」との認識を示した。

さらに、景気を刺激も抑制もしない「中立金利」についても、「2％前後の領域にあるのではないか」と指摘したうえで、「政策金利を中立金利に近づけておくことが重要だ」と明言した。

日銀は先週16日、政策金利を0.75％程度から、1.0％程度に引き上げたばかりだ。田村審議委員の指摘通り2％に引き上げるとしたら、さらに1％利上げする必要がある。

「日銀は中立金利を1.1〜2.5％と幅をもたせていますが、下限の1.1％は、6本あるシナリオのうちの1本にすぎず、残りの5本は平均2％です。田村審議委員が指摘した『中立金利は2％前後』は日銀職員の共通認識です。多くの日銀マンは、政策金利を2％にすべきだと考えているはずです」（金融関係者）

逆に言うと、政策金利を2％に引き上げないと、庶民を苦しめているインフレを止めることはできないということだ。

問題は、はたして植田日銀が政策金利を2％まで上げられるのかということである。

「リフレ派の高市首相は、金利高を嫌がっています。植田日銀が16日に金利をアップした時も、高市首相の不興を買わないか、恐る恐るでした。政策金利2％の実現は、そう簡単ではないでしょう」（金融ジャーナリスト・森岡英樹氏）

植田総裁が高市首相にビビっている限り、インフレは収まりそうにない。

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