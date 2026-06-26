俳優の村上虹郎さん（29）が、交際していた女性に重傷を負わせたとして、傷害容疑で書類送検されたと報じられた。

NHKなどによると、村上さんは2024年、東京・渋谷区の自宅で、当時交際していた女性を4回にわたって殴るなどの暴行を加えて、全治1カ月を超える重傷を負わせた疑いが持たれている。

警視庁の任意の事情聴取に、けがをさせたことを認める供述をしているという。

村上さんは、俳優の村上淳さんと歌手のUAさん（両親は離婚）の長男で、2014年にデビュー。NHK連続テレビ小説『カムカムエブリバディ』など、数々のドラマや映画に出演してきた。

書類送検されると、その後はどのような手続きが進むのか。今後の流れを整理する。

●書類送検とは何か

書類送検とは、警察が捜査した事件を捜査書類や証拠とともに検察官に送る手続きのことだ。

逮捕されていない「在宅事件」の場合は、被疑者の身柄は送らず、書類や証拠だけを検察へ送る。この手続きが、一般に書類送検と呼ばれている。

警察は犯罪の捜査をした事件について、原則として検察に送らなければならない。

●今後は検察が「起訴」するかどうかを判断する

書類送検を受けると、事件は検察官に引き継がれる。検察は必要に応じて追加の捜査をおこなったうえで、起訴するか、不起訴とするかを判断する。

起訴されれば刑事裁判が開かれ、有罪か無罪かが判断される。一方、不起訴となれば刑事裁判は開かれず、刑事責任は問われない。

現時点では事件の詳しい経緯や事実関係は明らかになっておらず、今後の検察の判断が注目される。