「ライカCine Compact1」

ライカの直販ストア「ライカオンラインストア」にて、ライカスマートプロジェクションの小型プロジェクター「ライカCine Compact1」の予約受付が行なわれている。7月中旬頃発売予定で、価格は308,000円。

プロジェクターの性能を最大限に引き出すというスタンド「Floor Stand 1」も、72,600円で予約を受け付けている。

ライカCine Compact1は、「セットアップしてスイッチを入れるだけで、ライカならではの美しい画質でのホームエンターテインメント体験を楽しめる」というプロジェクター。1,700ルーメンの明るさと最大220型相当の投写ができる。

精緻な調整を施した光学システムを搭載しており、非球面レンズ付きライカズミクロンズームレンズを採用。0.47型のDMDチップと、トリプルRGBレーザー光源を搭載。4K映像を投写できる。

ライカ独自の画像処理技術「Leica Image Optimization/LIO」により、画像の大きさや使用場所にかかわらず、つねに高いレベルの描写力を維持。Dolby Visionにより途切れのない滑らかな明暗グラデーション表現も可能という。

360度回転機能を搭載しており、壁や天井などにも投写できる。ズームやオートフォーカス、キーストーン補正機能、インテリジェントな画面枠調整機能なども装備する。底部にある三脚用ねじ穴を使用して天井への取り付けも可能。

OSはGoogle TVで、NetflixやDisney+、Amazon Primeなどの配信サービスが利用できる。Wi-FiやBluetooth、AirPlay、Apple HomeKitなどの接続オプション、HDMIやUSBポートも備えている。

Floor Stand 1は、「優雅なデザインと高い機能性を融合。プロジェクターを空間に美しく調和するオブジェのような存在へと高める」というスタンド。プロジェクターの位置や角度を簡単に調整でき、どんな空間でも最適な視聴環境を構築できるとしている。

外形寸法と重さは、ライカCine Compact1が209×226×193mm/約4.4kg。Floor Stand 1が656×331×331mm/約5.7kg。