◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― スウェーデン（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと対戦。1―1で引き分けてF組2位を確定させ、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は初戦で（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。試合後にブラジル代表カルロ・アンチェロッティ監督について言及した。

日本は後半11分、MF前田大然（28＝セルティック）が最終ラインに抜け出し、右足で先制ゴールを決めた。日本は初戦のオランダ戦（2―2）、第2戦のチュニジア戦（4―0）に続き、今大会通算7得点目をマーク。18年ロシア大会の6得点を上回った。しかし同17分にスウェーデンFWアントニー・エランガ（ニューカッスル）が左足を振り抜く豪快なミドルシュートで同点に追いつかれて、引き分けに終わった。

決勝トーナメント1回戦では強豪ブラジルと対戦することが決まった。森保監督は大会前にDAZNで配信された「11Questions-森保監督にいまこそ聞きたい11の質問-」で好きな監督としてアンチェロッティ監督の名前を挙げていた。

「カッチョいいです！親善試合の時には会えてうれしかった」と回想しながら「「いつも毅然（きぜん）としていて、いろんなことがわかっている中で、選手が思いっきりプレーするためだったり、規律を持ってプレーするとかそういうことができている人。また戦えたら最高ですね」と再戦を楽しみにしていた。

スウェーデン戦後の会見でも森保監督は「アンチェロッティさんは憧れの監督です。彼のようにはなれないですけど、いつも格好いいなと思って見ています。世界のトップのチームで外国人が指揮を執るのは並大抵のことではないと思いますが、しっかり指揮されている」とリスペクトの言葉を並べた。