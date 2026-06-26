フリーアナウンサー、女優として活躍する長久梨那（38）が26日までに自身のインスタグラムを更新。“超イメチェン”黒髪ショートヘア姿を披露した。

「イメチェンしちゃった えへ」とつづり、黒髪ショートヘア姿の写真をアップ。

ハッシュタグで「イメチェン」「ショートカット」「嘘だよ」「NARUTO」「rocklee」と添え、続けて「ウィッグだよ」と明かした。

この投稿にフォロワーらからは「焦りました笑 びっくりしました」「素敵っす」「やばい！ショートもいい！」「りなちゃんショートカット似合ってて可愛い」「」などの声が寄せられている。

長久は、大妻女子大学時代にミスコンテストでグランプリを獲得。フリーアナウンサーとしてNHK Eテレ「テレビスポーツ教室」のMCなど多方面で活躍中で、昨年にはラウンドガール・デビュー。クラシックバレエの講師を務め、全米ヨガインストラクターや乗馬ライセンスなどの資格も持っている。

プライベートでは誕生日の2022年3月29日に結婚を発表、昨年3月29日に離婚したことを報告している。