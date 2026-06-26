２６日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は反落した。ホルムズ海峡でイラン軍による貨物船への攻撃が行われたことが明らかとなり、原油の供給難とインフレ懸念が再燃。債券売りを促した。



前日のニューヨーク市場では長期債相場は横ばいだった。原油相場の上昇が重荷となった一方、５月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数が市場予想と同水準となったことを受け、インフレに対する過度な警戒感が和らぎ、買い戻しが入った。日本の総務省は２６日、６月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）を発表。生鮮食品を除くコアＣＰＩは前年同月比プラス１．６％となった。市場予想に沿う結果となり、円債相場の反応は限られた。



日銀は２６日、定例の国債買い入れオペを通知した。対象は「残存期間１年超３年以下」と「同５年超１０年以下」、「同２５年超」、物価連動債の４本。オファー額は予定通りとなった。



先物９月限は前営業日比５銭安の１２７円９８銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は２．６２５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS