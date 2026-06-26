・ルネサスが続急伸、投資家向け説明会でＡＩ向け成長期待膨らむ

・宮越ＨＤはＳ高カイ気配、今期一転営業黒字に上方修正

・セレスは急反騰、持ち分法適用関連会社売却で２６年１２月期最終利益予想を上方修正

・ソフトバンクＧが急反落、「オープンＡＩがＩＰＯ延期を検討」と伝わる

・ＴＯＲＥＸが異彩の逆行高、ＡＩデータセンター電源インフラで活躍期待

・ＰｏｗｅｒＸが大幅反発、足もとの受注状況など精査し２６年１２月期売上高予想を上方修正

・ニップンが地合い悪に逆行し４連騰、アクティビストファンドの大株主浮上で株式価値向上期待膨らむ

・伊勢化がＳ高、米国でのヨウ素抽出権取得の契約締結を材料視

・アクリートに物色人気集中、コンテナ型データセンター事業を提携戦略で積極展開へ



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS